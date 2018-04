Cambodja wereldkampioen in nationale feestdagen

Emigreren voor de liefde kennen we wel. Maar als jong persoon emigreren naar een land omdat je verliefd bent geworden op dat stukje wereld? Roos Jansen (24) deed het. Ze verloor haar hart aan Mexico tijdens een vakantie en besloot voor onbepaalde tijd terug te keren naar de fajita’s, tequila en guacamole.

Roos zit bij een vriend te werken als we haar bellen. „Mijn eigen wifi doet het een week niet, dus ben ik hier maar gaan werken. Gezellig samen met zijn hond, een pitbull. In Nederland staan die bekend als ‘rothonden’, hier zie je ze óveral. En het is echt een schatje.”

'Je leeft hier met de dag'

Het is meteen een klein verschil met haar thuisland, maar belangrijker vindt Roos het feit dat het in Mexico het hele jaar door zomer is. „En het gebrek aan structuur en ‘weekenden’, zoals in Nederland. Je leeft hier met de dag. Hier kan ik op een dinsdagavond net zo’n leuke avond hebben als op de zaterdagavond. In Nederland leefde ik echt naar mijn weekenden toe.”

Ze woont in Playa del Carmen, het toeristische gedeelte van Mexico. Een stukje duurder dan de rest van Mexico. „Maar tussen Tulum en Cancun in, dus er is altijd wat te doen.” Cancun is Roos geen fan van, Tulum en haar ‘eigen stukje’ Playa del Carmen des te meer. „Je hebt hier ook tig leuke feestjes. Ik was gisteren toevallig nog ergens. Dat is meteen het leuke van Mexico: vanwege het lekkere weer beland je na je werk zomaar met een biertje op het strand, wat weer kan uitmonden in een onverwachts gezellige avond.”

De klik

In mei 2016 belandde Roos in Mexico samen met haar ouders op een reis na haar afstuderen. „Ik weet niet wat het was, maar het klikte. Al na een paar dagen zei tegen mijn moeder: ik zou hier echt heel gelukkig kunnen worden. Toen realiseerde ik nog niet wat er ging gebeuren.”

„Na twee weken vertrokken we weer naar huis. Het was voor het eerst in mijn leven dat ik het écht erg vond om te vertrekken. Thuis werkte ik als freelance journalist en had ik geen idee wat ik verder nou wilde met mijn leven. Dat goede gevoel bij Mexico bleef. Ik besloot terug te gaan en werkte me in de maanden ervoor helemaal suf. Bijna elke dag stond ik achter de bar en ondertussen bleef ik bijklussen als freelancer. In september was het zover: ik had een ticket terug geboekt en Mexico zou voor een half jaar mijn nieuwe thuis worden.”

Droombaan in Nederland

Roos zette haar werkzaamheden als freelance journalist voort vanuit Mexico en werkte ondertussen voor een excursiebedrijf in Playa del Carmen. „Destijds had ik een ticket terug voor eind maart. Enkele dagen voor ik ging kwam er een vacature vrij als reisjournalist in Nederland. Met frisse tegenzin vloog ik naar Nederland, met een sollicitatiegesprek in het vooruitzicht. Ik werd aangenomen; eindelijk had ik mijn droombaan in Nederland.”

Acht maanden bracht Roos door in Nederland, maar Mexico bleef in haar achterhoofd. „Ondanks mijn leuke baan hier en het feit dat ik weer dichtbij mijn familie en vrienden woonde, kon ik mijn draai niet vinden. Na een reis van drie weken naar Mexico in september, besloot ik dat mijn geluk in Mexico lag. Ik stond voor een moeilijke keuze, maar ik koos voor mijn gevoel: terug verhuizen naar Mexico.”

Travel Mexico

Op Oudjaarsdag stapte Roos in het vliegtuig en vloog opnieuw het avontuur in Mexico tegemoet, maar deze keer zonder einddatum. Ze werkt momenteel nog steeds als reisjournalist, klust bij als freelancer en heeft haar eigen site Travel Mexico opgezet. „De focus ligt op mijn website, waar ik andere reizigers informeer over Mexico vanuit mijn eigen ervaringen. Het beste van twee werelden voor mij: schrijven en Mexico.”

Met haar site wil Roos net dat beetje extra bieden. „Ik merk dat veel mensen naar Mexico komen en geen idee hebben wat hen te wachten staat. Ze boeken standaard excursies en weten nog niet veel over de regio. Ik wil dat zij het beste uit Mexico halen en plekken ontdekken waar ze normaal niet snel zouden komen. Zo is hier in de buurt een baai, Akumal, een baai waar je met schildpadden kunt zwemmen. Je kunt hier gemakkelijk op eigen houtje heen, zonder een te dure excursie te boeken.”

Onveilig vs. veilig

De angstige reacties die Roos wel eens krijgt als ze het heeft over Mexico doen haar pijn. „Mexico staat bekend als onveilig, maar dat geldt met name voor bepaalde regio’s. Houd er rekening mee dat Mexico zo groot is als een vijfde van Europa. Voor mij is Playa del Carmen net zo veilig als elk ander vakantiestadje zoals bijvoorbeeld in Spanje. Natuurlijk, het is niet verstandig om stomdronken over straat te wandelen, maar dat is het nergens. Een beetje opletten in het buitenland is natuurlijk nooit verkeerd. Maar ik, een klein blond meisje, voel me hier zeker niet onveilig.”

Kaas & kroketten

Wat Roos mist aan Nederland? „Normale kaas en broodjes kroket. Maar het allermeeste natuurlijk mijn familie, vrienden en ouders. Die laatste komen binnenkort langs. Voor hen is het ook moeilijk: dit was niet het leven wat ze voor ogen hadden voor mij. Echter zagen ze wel dat ik Mexico ontzettend miste en gelukkig worden tickets naar Mexico steeds goedkoper. Mijn moeder is hier al een keer geweest en het allerleukste voor hen is: ze reizen nu op een hele andere manier. Ze komen op plekken waar ze anders nooit zouden komen.”

„Wanneer ik terug naar Nederland ga, weet ik nog niet”, zegt Roos ter afsluiting. „We zien wel hoe het loopt. Nog steeds voelt mijn leven als een grote blije vakantie. Ik raak niet uitgekeken. Als ik alles zou willen zien, zou ik na vijf maanden onafgebroken reizen nog steeds niet het hele land hebben bekeken. Het enige dat ik voor nu zeker weet voor de toekomst, is dat ik hier voorlopig nog niet weg ben.”