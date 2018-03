Wat maakt Wie is de Mol?-land Georgië zo prachtig?

Georgië is voor veel mensen niet het eerste land waar ze aan denken bij het boeken van een zomervakantie. De ex-sovjetrepubliek, waarvan het nooit echt precies duidelijk is, of het nou bij Azië of Europa hoort, heeft niet echt het gezellige imago van bekende vakantielanden. Daar lijkt nu verandering in te komen.

We leren deze onontdekte parel in de Kaukasus door Wie is de Mol namelijk steeds beter kennen. Hier zijn een aantal redenen die je misschien verder op weg helpen of je helemaal overtuigen om voor je volgende vakantie een retourtje Tbilisi te boeken.

De moderne Brug van de Vrede in Tiblisi©Wikimedia Commons

Het land ligt op vier uur vliegen van Nederland, het land gebruikt de lari als munteenheid. Georgië heeft ongeveer vijf miljoen inwoners en is iets minder dan twee keer zo groot als Nederland. De Oost-Europese staat heeft een landklimaat met zonnige en warme zomers en strenge koude winters. Het is dus aan te raden om Georgië in de lente of in de herfst te bezoeken.

Tbilisi

Een reis naar Georgië is natuurlijk niet compleet zonder een bezoekje aan de hoofdstad Tbilisi. Van 1921 tot 1991 maakte Georgië deel uit van de Sovjetunie en deze communistische geschiedenis is nog steeds erg goed te zien in de stad. Overal in de stad zijn bouwwerken die verwijzen naar de koude oorlog. Een zeer goed voorbeeld hiervan is de Dry Bridge Flea Market. Hier bieden de handelaren hun waren aan op kleedjes. Bereid je voor op een goed potje afdingen.

Hou je van kastelen? Ook dan is de hoofdstad van Georgië een goede bestemming. Er wonen al sinds het jaar 500 mensen op de plek waar Tbilisi nu staat. De stad is in handen geweest van Perzen, Mongolen, Arabieren, Turken, Romeinen en Russen. Het resultaat is een unieke mix van allerlei verschillende historische bouwwerken die verwijzen naar tijden waarin Georgië onderdeel was van een aantal van de grootste rijken die de wereldgeschiedenis ooit gekend heeft.

Ook de liefhebbers van moderne kunst en architectuur kunnen hier goed aan hun trekken komen. De stad is namelijk ook gevuld met moderne bouwwerken. Zo is er een imposante brug van de vrede en heeft de overheid meerdere futuristische onderkomens laten ontwerpen. De stad erg compact opgezet en alle interessante bezienswaardigheden bevinden zich dicht bij elkaar. Hierdoor kan je een soort van tijdreis maken gedurende een wandeltochtje van een paar kilometer.

Georgie is zeer bergachtig ©Jordan Sanchez,Unsplash

Bouwwerken in de bergen

Georgië is gelegen in de Kaukasus en daardoor bijzonder bergachtig. Sterker nog; het hoogste punt van het Europese continent ligt niet zoals veel mensen denken in de Alphen maar in de Kaukasus. De Elbrus is maar liefst 5,642 meter hoog. Deze bergen weerhielden de inwoners er echter niet van om zich op de vlakte te houden. Overal in het land zijn kloosters, forten, kerken en andere bouwwerken uitgehouwen in de rotsformaties. Een goed voorbeeld hiervan is het David Garedzja-klooster in het Oosterlijk deel van het land.

De opmerkelijke grotstad Vardzia is een belangrijk cultureel symbool in de harten van de Georgiërs. Deze formatie is gebouwd in de 12e eeuw en tegenwoordig is het grotten- en gangenstelsel een heilige plek. Hier wonen nu ongeveer 2000 monniken. En dit zijn nog maar twee voorbeelden. Het land is een ware schatkamer van zowel natuurlijke en historische hoogstandjes.

Vardzia is een uniek bouwwerk in de bergen ©Wikimedia Commons

Goedkoop

Vind je London en Parijs bespottelijk duur? Overweeg dan eens om richting het oosten te vliegen. Met een vliegticket van 100 tot 200 euro - als je een beetje op tijd boekt - is Georgië absoluut geen duur vakantieland. Het prijspeil ligt er een stuk lager dan in Nederland dus het zal je verbazen hoeveel waar je voor je geld kunt krijgen in de straten van Tblisi en in de rest van het land. Om deze reden is Georgië ook zeer geliefd onder backpackers. Toch een type reiziger dat graag niet te veel geld uitgeeft.

Wil je voorbeelden? Prima! Een hotelovernachtig met een eigen kamer is al te regelen voor rond de tien euro per nacht voor twee personen. Het voortreffelijke eten en drinken kost voor een Nederlander bijna niks. Wil je luxe uit eten met twee personen? Voor rond de vijftien euro heb je een uitgebreid diner in een toprestaurant. Even afzakken met een biertje in de kroeg? Ook dit kan voor een fijne prijs. Gemiddeld kost een biertje je maar 80 cent. Dus pas op dat je niet in de verleiding komt om te veel te drinken. Ook de entreeprijzen voor toeristische attracties en de kosten voor openbaar vervoer en taxi zijn zeer schappelijk te noemen.

In Georgië worden al je zintuigen geprikkeld ©`georgeKetselashvili, Pexels

Geen massatoerisme

Georgië is nog volop in ontwikkeling als vakantieland. De inwoners doen hun uiterste best om meer toeristen naar hun land te krijgen en zullen buitenlanders dan ook met open armen ontvangen. Mocht je bij een familie aan willen schuiven voor het eten in een bergdorpje dan is dit bijna geen probleem.

Rijen zoals voor het Louvre in Parijs of de Tower of London heb je hier niet. Tblisi en zeker ook het binnenland zijn (nog) nauwelijks ontdekt door de grote stromen toeristen. Hierdoor kan een bezoekje aan Georgië zowel verruimend als rustgevend worden.

En dit is natuurlijk ideaal voor wanneer jij het type reiziger bent die graag iets origineels te vertellen wil hebben wanneer je weer terug bent in Nederland. En je zal versteld staan van al die fraaie plaatsjes die je op je reis zult maken.

