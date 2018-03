Waarom fastfood de gezondste optie op vliegvelden is

Jelmer vergelijkt het boeken van tickets een beetje met puzzelen. ,,Ik vind het heel leuk om te doen, maar voor andere mensen is het misschien saai ja. Maar als je de puzzel eenmaal snapt, vlieg je de rest van je leven wel een stuk goedkoper.”

We willen het allemaal, voor een dubbeltje aan de andere kant van de wereld zitten. Op welke manier je de goedkoopste tickets scoort blijft voor veel mensen toch altijd een beetje een raadsel. Blogger Jelmer de Boer vloog ooit voor 0 euro. Zijn tips deelt hij graag in zijn boek Thuisblijven is duurder

Zelfstudie

Als je denkt dat je met drie simpele muis kliks en een speciale app voortaan altijd de goedkoopste en beste tickets gaat vinden, dan moeten we je teleurstellen. Want Jelmer de Boer heeft met zijn boek Thuisblijven is Duurder bijna een studie gemaakt van het vinden van het goedkoopste tickets. Maar dan wel een leuke zelfstudie waarbij je verzekerd bent dat het je iets gaat opleveren, namelijk de beste deals.

Een derde van het jaar in het buitenland

We bellen Jelmer terwijl hij in Zuid-Afrika is, want volgens Jelmer kan werken overal, dus waarom niet in Zuid-Afrika? ,,Ik vind Nederland heel chill, maar er zijn nog heel veel andere plekken in de wereld die ook heel leuk zijn,” legt de schrijver uit die ongeveer een derde van het jaar in het buitenland doorbrengt.

Jelmer in Kaapstad Foto: Instagram @jelmberdeboer

Waarom hij dit boek heeft geschreven?

Jelmer wilde eigenlijk graag zelf dat dit boek al bestond. ,,Altijd als ik op reis of vakantie ga dan willen mensen weten hoe ik dat allemaal doe. Ik help graag mensen maar om iedereen nou de hele tijd persoonlijk advies te geven, ging me ook iets te ver. Vandaar mijn boek.” Jelmer ziet reizen als een soort van levensstijl. ,,Thuisblijven is duurder betekent dat je leven langzaam saaier wordt. Blijf niet thuis. Ga nieuwe dingen doen.”

Waar komt die fascinatie van reizen eigenlijk vandaan?

,,Ik hou niet van clichés, maar de wereld is gewoon leuk. Je bent er maar even en ik wil het dan zo comfortabel maken en zo veel mogelijk zien.” Niet zo gek dat Jelmer dan ook koos voor een studie geografie. Zijn geografische kennis deelt hij graag met je in zijn boek. Oke kom maar door met die tips!

Wat je moet weten voordat je gaat boeken

Flexibiliteit brengt je verder!

Er zijn meerdere wegen naar Rome en dus ook meerdere wegen naar een goedkoop tickets. En volgens Jelmer is het de kunst om flexibel te zijn op een andere manier. Dus niet achteraf, maar van tevoren. ,,Want als je niet per se van een specifieke datum tot een specifieke datum naar een specifieke bestemming wil, dan is je zoek marge veel groter waardoor je meer kans hebt op spectaculaire goedkope tickets!”

De aarde is rond! Ja deh!?

Dat wisten wij ook wel. Toch is het wel even belangrijk om daar rekening mee te houden want vluchten (zeker lange vluchten) zien er altijd heel gek uit op zo’n kaart, met een boogje, alsof je met een omweg vliegt. Best handig om daar rekening mee te houden tijdens het boeken van een ticket.

Wil je naar Oost-Azië? Vlieg dan direct of via Scandinavië.

Wil je naar de westkust van de Verenigde Staten? Vlieg dan direct of via IJsland.

Wil je naar Zuidoost-Azië? Vlieg dan direct, via het Midden-Oosten of via China.

Wil je naar Oost-Azië? Vlieg dan direct of via Scandinavië. Foto: Pexels

F*ck die dinsdag!

Dan hebben we nog de grote vraag, op welk moment kun je het beste je ticket boeken? Is dat echt zes weken van tevoren op een dinsdagochtend? Jelmer beschrijft dat vliegtickets vaak 330 dagen van tevoren al aangeboden. Heel ver en vlak van tevoren zijn ze dan ook het prijzigst. En hoe zit het nou met die dinsdag? ,,F*ck die dinsdag. Over welke dinsdag hebben we het dan eigenlijk als de aarde 39 tijdzones heeft?” Als tip geeft Jelmer om alarmpjes in te stellen op websites, dan krijg je een melding als jouw gewenste tarief voorbijkomt en hoef je niet elke dag op zoek te gaan.

Jelmer en vriendin in Zuid- Afrika. Foto: Instagram @jelmberdeboer

En cookies, maken die echt alles duurder?

Volgens Jelmer installeren websites geen cookies op je computer die ervoor zorgen dat prijzen tijdens het zoeken stijgen. ,,Dat is niet toegestaan en erg dom om te doen. Is je goedkope ticket ineens een stuk duurder? Grote kans dat dat goedkope ticket al is geboekt door iemand anders.”

Gratis trip in trip!?

Wat veel mensen niet weten, maar misschien wel willen weten. Een aantal airlines bieden gratis hotelverblijven, food vouchers en city tours aan bij transfers van meer dan 8 uur. ,,Dat geeft je dus een gratis mogelijkheid om bij een overstap van 18 uur in Beijing opeens de Chinese muur te bezoeken.” En ook bij een vertraagde vlucht heb je vaak recht op leuke extra’s.

Naarmate we het boek doorbladeren, komen we erachter dat zijn boek niet in het teken staat van een paar slimme klikjes, maar we begrijpen nu eindelijk wel waarom we bepaalde handelingen juist wel of niet moeten doen.

Een aantal Airlines bieden gratis hotelverblijven, food vouchers en city tours aan bij transfers van meer dan 8 uur. Foto: Pexels

Niet bepaald duurzaam?

Kijk, het is natuurlijk fantastisch om voor een leuke prijs de hele wereld rond te reizen, maar al dat vliegen is nou niet echt goed voor het milieu. Voor iemand die regelmatig in het vliegtuig stapt zijn we benieuwd wat hij doet om de CO2-uitstoot te beperken. ,,Ik heb laatst uitgerekend hoeveel co2 ik moet compenseren voor al mijn vluchten ooit:bijna 100.000 kg en dat ga ik ook doen door of 1000€ te geven aan treesforall.com of zelf ergens een stuk land te kopen en een bos te planten. En ik begrijp niet waarom er nog geen belasting op kerosine zit. Er zit belasting op benzine van je auto, maar nog niet op die van tickets. Waarom nog niet?”

En nog even over dat ticket van 0 euro, we geloven het eigenlijk niet, hoe kreeg je dat voor elkaar?

,,Ja dat was gewoon puur geluk!” Zijn vlucht vanuit Vietnam naar Amsterdam was overboekt. En volgens Jelmer moet je dan gewoon een beetje een ‘stom spel spelen’. Waarom? ,,Wat mensen misschien niet weten is dat je in zulke gevallen recht hebt op een compensatie. Ik moest een dag later terugvliegen, maar kreeg wel een gratis overnachting en kreeg ter compensatie een nieuw ticket.”

Allemaal leuk en aardig die goedkope tickets, maar ik heb geen idee waar ik heen wil?

Jelmer is de laatste twee jaar in 25 landen geweest, hij heeft dus aardig wat gezien en we zijn dan ook benieuwd naar zijn top-3 bestemmingen. Erg betaalbaar zijn ze niet, maar als je een beetje goed zoekt kun je dus best goede tickets vinden.

Tokio!

,,Tokio is fantastisch! Het is echt een hele andere wereld. Het is er bizar. Zoveel mensen, wegen, gebouwen en restaurants. De mensen zijn heel netjes en rustig, er is geen een persoon die zich niet aan de regels houdt. Ergens deed het mij wel een beetje aan een science fiction film denken.”

De bizarre wereld van Tokio. Foto: Instagram @Jelmerdeboer

Bangkok!

,,Vaak vinden mensen het of heel tof of een groot drama. Maar ik hou er wel van. Je kunt overal op straat goedkoop en heel lekker eten, het is er warm en er is altijd wel iets te doen. Het is een chaos, maar het is maar net hoe je het bekijkt. Je moet er geweest zijn om te kunnen oordelen. Probeer het eens.”

Stockholm

,,Dat is eigenlijk ook omdat een goede vriend daar woont, maar Stockholm is een hele rustige en fijne stad. Het is er schoon, er zijn mooie winkels en je kan er goed eten. De mensen zijn wel heel erg op zichzelf, maar dat is ook wel weer fijn. Iedereen weet hoe de samenleving werkt.”