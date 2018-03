„Surfen houdt veel meer in dan alleen maar op een plankje staan en chillen op het strand.” Dat zijn de woorden van Charlotte Eckebus, producer en groot surfliefhebber. Ze heeft een grote droom: een documentaire maken over de invloed die surfen kan hebben op je leven, lichaam & geest. Samen met goede vriend Tomas Grootveld heeft ze een crowdfunding project opgezet om die droom te kunnen verwezenlijken. Het doel? 25.000 euro ophalen waarmee ze kunnen investeren in onder andere goede apparatuur en de benodigde productiekosten om de documentaire te maken. Beiden zijn ze helemaal weg van zowel de oceaan als de sport en willen ze die liefde voor surfen maar al te graag overbrengen.

Waarom is het maken van deze film jullie droom?

Mensen beseffen niet altijd dat surfen niet alleen een sport is, maar echt een lifestyle. Het vergt heel veel van je lichaam, maar het is ook mentaal zwaar: je moet de zee leren kennen en ermee connecten. Je moet je continu aanpassen aan de zee en daarbij moet je heel veel vertrouwen hebben in jezelf. Als je niet weet wat je moet doen, kan dat heel lastig worden. Het zijn grenzen die je constant opzoekt, en dat zijn aspecten die we willen onderzoeken en willen verklaren. Bij die sport kom je jezelf steeds tegen, dat brengt je als persoon ook heel veel verder. Er zitten meerdere boodschappen in de documentaire, zo onderzoeken ze ook hoe de oceaan en surfen bij kan dragen aan je innerlijke rust en geluk. Ik wil met deze film niet zeggen dat iedereen moet gaan surfen, maar wel uitleggen wat erachter zit. Ik hoop wel dat mensen de sport en de oceaan dan meer gaan waarderen en voelen dat ze altijd moeten doen wat hun gelukkig maakt. En los daarvan hoop ik dat we met zijn allen ook wat beter voor de oceaan en de planeet gaan zorgen.

Hoe wil je dat gaan vastleggen?

In de film gaan we twee personen volgen in wiens leven surfen een leidende rol speelt: de Braziliaanse Cainã Souza da Silva en de Nederlandse Carine van den Berg. Je voelt de intensiteit, pure liefde en geluk van Cainã en Carine als ze zich in de oceaan bewegen, maar ook proef je de onzekerheden die op hun pad komen. Naast hun persoonlijke verhaal duiken we ook echt in de fysiologie en psychologie achter het surfen. Dit doen we met een fysiotherapeut die is gespecialiseerd in onder andere surfen. Zo is hij ook de fysio van het Nederlands surfteam. Ook komt er iemand aan het woord die onderzoek heeft gedaan naar de psychologische, sociologische en metafysische effecten van het surfen.

De Braziliaanse Cainã Souza da Silva

Waarom deze hoofdpersonen?

Cainã leerde surfen op een stuk hout toen hij 7 jaar oud was en doet nu mee aan de World Surf League. Zijn doel is om hoger op te komen zodat hij zijn familie en vrienden in Brazilië financieel kan ondersteunen. Hij is een ontzettend positief en dankbaar mens. Carine is een Amsterdamse die haar leven lang al de hele wereld over reist; ze is een van de meest inspirerende mensen die ik ooit ontmoet heb. Ze werkte als surflerares bij Surfana, en werd vervolgens in 2015 eigenaresse van Surfana Surftrips. Hiervoor spendeert ze minstens 4 maanden per jaar in het buitenland om mensen kennis te laten maken met surfen en het leven daaromheen. Haar droom is een plek te vinden waar ze met fijne mensen kan leven en mooie dingen kan creëren. We volgen haar in haar zoektocht naar deze plek.

De Nederlandse surfliefhebber Carine van den Berg

Waar komt jouw liefde voor surfen vandaan?

In 2007 ben ik volgens mij begonnen met surfen en ik heb altijd al een voorliefde voor de natuur gehad, ik woon ook vlakbij het strand. Ik houd ervan om in de buurt te zijn van de zee, en toen ik eenmaal begon met surfen raakte ik eraan verknocht. Ik surfte destijds maar een paar keer per jaar. Toen ik te ver opging in mijn werk als producent voor films kreeg ik een burn-out. Het enige waar ik kon denken was surfen. Ik besefte dat ik het rustiger aan moest gaan doen. Ik wilde nadenken over het werk dat ik maakte en over het werk wat ik in de toekomst zou willen maken. In de tussentijd ging ik veel meer surfen, en werd het echt onderdeel van mijn leven. Het geeft me zoveel en brengt me zoveel dichter bij mezelf. Je moet ook veel doorzettingsvermogen hebben om het jezelf aan te leren, want het is echt een moeilijke sport. Op het moment dat het je dan lukt dan geeft het je zoveel voldoening en zelfvertrouwen. Ik had dat op dat moment echt nodig en het heeft me er enorm doorheen en bovenop geholpen.

Documentairemakers en surfliefhebbers Charlotte en Tomas

Met of zonder crowdfunding, deze documentaire gaat er komen?

Ik ben niet van plan dit idee op te geven. We hebben met onze telefoon nu wel wat audio en beelden opgenomen, daarmee kun je echt wel de essentie overbrengen maar je hebt toch wel wat basisapparatuur nodig om kwalitatief een goede documentaire te maken. Als de crowdfunding niet oplevert wat we gehoopt hadden ga ik er alles aan doen om op een andere manier toch een subsidie te krijgen hiervoor, maar dat zijn lastige procedures. Maar ik zet alles op alles om dit te kunnen verwezenlijken, het is voor mij geen optie om deze film niet te gaan maken. Ik kan dat idee ook helemaal niet uit mijn hoofd zetten. Maar je hebt voor sommige dingen gewoon geld nodig, dus daar moeten we wat geduld in hebben. Maar dat 'Thalassophiles “A surfers mind”' er komt, dat weet ik zeker!

