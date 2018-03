Las Fallas: het vurigste straatfeest in Europa

Het grootste straatfeest van Europa vindt deze dagen plaats in de Spaanse stad Valencia. Honderden levensgrote kunstwerken, onbeschrijfelijk veel vuurwerk, straatparades, optochten, heel veel paella, muziek en dat vijf dagen lang. Elk jaar komen er duizenden bezoekers vanuit heel de wereld naar Valencia om Las Fallas te vieren. Benieuwd hoe het er aan toe gaat tijdens dit spectaculaire maar ook bizarre feest? Wij namen een kijkje in Valencia!

Duizenden bezoekers komen naar Plaza Ayuntamiento voor een vuurwerkshow

Wie, wat, waar?

Eind 2016 is het Las Fallas festival tot werelderfgoed verklaard en staat het op de erfgoed lijst van UNESCO. Niet zo gek, want dit is waarschijnlijk het meest bijzondere festijn dat we hebben meegemaakt! We kunnen het het best omschrijven als een mix van Koningsdag, Oudjaarsavond en carnaval en dat dan vijf dagen lang. Tijdens Las Fallas staat Valencia vol met honderden kleurrijke beelden, sommige kunstwerken hebben wel 200.000 euro gekost. Vanaf begin maart zijn de voorbereidingen al zichtbaar. Het echte feest start op donderdag 15 maart en op de laatste dag ‘La Crema’ worden alle karakteristieke beelden verbrand.

De Fallas worden ook ingezet om politieke boodschappen te uiten

Vurig feest

Vanaf 1 maart is er elke dag om 14.00 op het Plaza Ayuntamiento een indrukwekkende vuurwerkshow genoemd, dit wordt ook wel de mascletà genoemd. Deze vuurwerkshow is erg belangrijk voor de inwoners van Valencia, want de knallen zijn representatief voor de geschiedenis van hun stad. Een geslaagde mascletà heeft namelijk een opbouw waarbij verschillende ritmes zijn te ontdekken. Na de show geven de inwoners een daverend applaus, ze staan te springen en sommige Valencianen pinken hier en daar een traantje weg.

Deze Falla is verkozen tot mooiste van het jaar! Foto: Adrienne Hazebroek

Laat je verrassen door een van de vele lichtshows in Ruzufa.

Parades

In Valencia weten ze als geen ander hoe ze moeten paraderen. In de stad zijn er dagelijks tientallen parades van mannen, vrouwen en kinderen in kleurrijke traditionele kostuums te zien

Wist je dat..

‘Fallas’ (beelden) zijn er in allerlei formaten. Zo zijn er beelden van 1,5 meter hoog, maar ook ‘Fallas’ van 30 meter hoog’.



Tijdens Las Fallas zijn er zo’n 700 kunstwerken te vinden in de stad. Elk kunstwerk heeft weer een andere maatschappelijke of politieke boodschap.



De Fallas worden gemaakt van hout, piepschuim en papier maché, maar de kosten kunnen behoorlijk oplopen. In 2015 was de totale waarde van alle opgezet falla’s zo’n 6,8 miljoen. Hoe de beelden worden bekostigd? De bewoners van elke wijk betalen het gehele jaar een kleine bijdrage. Ook krijgen zij soms geld van sponsoren, dit zijn meestal biermerken.

De traditionele jurken kosten al gauw meer dan 400 euro.

Uiteraard wordt er ook aan de veiligheid gedacht, er zijn zo’n 220 brandweermannen actief. Twee honderd uit Valencia en 20 brandweermannen zijn ingevlogen uit andere steden en landen.

Paella party! Paella is onmisbaar tijdens Las Fallas. Elke Fallas-vereniging heeft een 'paella-dag'. De grootste pannen worden tevoorschijn schijn getoverd en buurtbewoners dagen elkaar uit om de beste paella te maken.

Churros! Foto: Colourbox

Beer en churros! Geen feest compleet zonder een 'cerveza' (bier). Het schijnt dat er zo'n 600.000 duizend liter bier wordt Na al dat gefeest is het tijd voor churros, dat is een Spaanse snack en het is te vergelijken met een soort donut, tijdens Las Fallas staat er op elke hoek wel een Churros-tentje.