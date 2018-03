Drone maakt bijzondere beelden van blauwe ijsblokken

Een tropisch klimaat, vriendelijke bevolking, groente en fruit dat vele malen smaakvoller is dan in Nederland, budgetvriendelijke slaapplekken, veilig over straat en een landelijk dekkend 3G-netwerk: Ghana heeft alle ingrediënten om hét nieuwe backpackersparadijs te worden. Metro’s Evie Westland reisde een maand met haar vriend door het West-Afrikaanse land.

Het is 9 januari, onze eerste dag in Ghana. Om ons heen gebeurt van alles. Onze backpacks worden ongevraagd uit de taxi gesleurd en bij de trotro (een minibus die in Ghana als openbaar vervoer wordt gebruikt) gezet. Mensen slaan op de taxi, roepen achter elkaar de bestemming van de betreffende troto (Cape Coast) en onderhandelen met ons over de prijs. Ondertussen lopen vrouwen met loodzware bakken gevuld met etenswaren of drinken tussen ons door en proberen verkopers hun slippers / tondeuseset / handdoeken / welk product je ook maar kunt verzinnen aan ons te slijten. ‘This is Ghana for you’, zoals de Ghanezen zouden zeggen.

We, mijn vriend en ik, reizen een maand lang door Ghana. Het is druk, chaotisch en tropisch warm. In het hele land is geen riolering, plastic ligt werkelijk óveral, kinderen wijzen en roepen ‘Obruni’ (witte man/vrouw) als ze ons zien en vragen ons om een cedi (de Ghanese munteenheid, een cedi is op het moment dat wij in Ghana zijn zo’n 20 cent waard). De verschillen tussen arm en rijk zijn duidelijk aanwezig, en wij – de witte toeristen – zijn rijk.

Afrika voor beginners

Maar vergis je niet: Ghana is één van de meest ontwikkelde landen van Sub-Saharaans Afrika en wordt in de Bradt-guide - een reisgids die onmisbaar blijkt – aangeduid als „Afrika voor beginners”. Gewelddadige overvallen op toeristen komen hier niet tot nauwelijks voor, als vrouw kun je hier prima in je eentje rondreizen en ondanks het feit dat je als Obruni soms iets meer zal moeten betalen voor je taxi in hoofdstad Accra, word je nergens gigantisch opgelicht en word je als reiziger door iedereen uiterst vriendelijk benaderd. „In Ghana we make friends on the street, not on the internet", aldus een Ghanees in Cape Coast.

De afwisseling in het land is wat we na een maand reizen misschien nog wel het indrukwekkendst vinden. In het noorden van Ghana staan de olifanten praktisch in de achtertuin van het Mole Motel, in de Volta regio in het oosten maken we prachtige hikes door de jungle en in het zuiden kunnen we surfen en yogaën aan het strand.

Pijnlijk, maar minstens zo indrukwekkend, zijn de slavenforten in Cape Coast en Elmina, waar ook de Nederlanders krap 400 jaar geleden honderden jaren keihard huishielden en de meest gruwelijke misdaden tegen de mensheid pleegden. Een geschiedenis die in Nederland angstwekkend stil blijft, maar hier des te harder binnenkomt. Ga je niet naar Ghana omdat het simpelweg een heerlijk vakantieland is, ga dan in ieder geval vanwege het feit dat je je dankzij deze reis bewuster wordt van je eigen privileges.

Where & how to go

Spot olifanten in Mole

Richting het noorden vind je het Mole National Park. De meest budgetvriendelijke optie als je in het park zelf wil verblijven is het Mole Motel. Hier zie je vanaf de rand van het zwembad de olifanten hun dagelijkse zwemles nemen in het water in het park en zie je – als je geluk hebt – ’s ochtends de olifanten van heel dichtbij in hun zoektocht naar voedsel. Met name in de droge tijd (januari tot en met maart) maken de imposante beesten vaak hun opwachting in de achtertuin van het hotel.

Reis met de trotro

Doe net als de lokale bevolking en verplaats jezelf via trotro’s, minibusjes waarin plek is voor zo’n 15 personen (maar meestal worden volgestopt met nét iets meer goederen of mensen dan er eigenlijk inpassen). Het kan soms misschien wat oncomfortabel zijn, zeker wanneer je – net als mijn vriend – rond de 2 meter lang bent, maar je reist voor weinig geld een heel eind. Geduld heb je af en toe wel nodig: de trotro vertrekt pas als -ie vol is, of dat nou na een halfuur of na drie uur is.

Leer van vroeger

Een pijnlijke confrontatie met je eigen geschiedenis: vanaf de zeventiende eeuw verhandelden de Nederlanders slaven in Fort Elmina (gebouwd door Portugezen, later in handen van Holland) en Cape Coast Castle aan de Ghanese goudkust. Boven gingen de Christenen, die ‘heb uw naasten lief’ hoog in het vaandel hadden staan, naar hun kerkdienst, daaronder zaten duizenden slaven maandenlang tot kniehoog in hun eigen uitwerpselen opgesloten in kerkers.

Fort Elmina

Kom tot rust aan de kust

Yoga met het geluid van de zee op de achtergrond – en dan niet afkomstig van een cd’tje of Spotify-lijstje met de naam ‘Mindful’ of ‘Chill Vibes’? Vraag naar Rafat, een vrolijke Rastafari die yoga tot nieuwe levenswijze heeft gebombardeerd en voor 25 cedi (zo’n vijf euro) een uur lang lesgeeft. Liever actief in het water? Aan hetzelfde strand kun je ook surfen.

Budgetvriendelijk backpacken

Reizen kan in Ghana vrij goedkoop. Veilig drinkwater is overal te krijgen, in flessen of in zakjes water (voor een cedi – twintig eurocent heb je er vier van 500 milliliter). Eten in een restaurant of lodge kost vaak tussen de vijf en tien euro. Van sommige lokale gerechten werden we erg enthousiast (Red Red, een vegetarische bonenschotel met bakbanaan, bijvoorbeeld) anderen waren even wennen (zoals Banku, een mengsel van gefermenteerde maïs en deeg).

Als je geluk hebt, mag je ergens gratis overnachten. Wij ontmoeten tijdens onze reis een Amerikaan die bezig is met het bouwen van een lodge in de oostelijke Volta regio. Eén hut en één composttoilet is af, genoeg om een paar nachten te kunnen doorbrengen dus. En wat nóg leuker is dan het feit dat dit een behoorlijk budgetvriendelijke optie is, is dat de crew ons met open armen ontvangt en we ’s avonds boeiende gesprekken hebben over cultuurverschillen bij een gigantisch kampvuur.