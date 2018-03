Deze bestemmingen zijn favoriet voor de meivakantie

“Ik zag op jullie Instagram een foto dat jullie kussen en Roxanne een ring laat zien, gaan jullie trouwen?” Couchsurfing host Marko doet een derde poging om het gesprek naar onze relatie te leiden. Toen hij ons ophaalde van het busstation was zijn eerste opmerking: “Ik hou van Nederland, daar zijn ze zo open. Over homo’s bijvoorbeeld. Hier krijgen we gelukkig ook het homohuwelijk.” Meer welkom kunnen we ons niet voelen!

Onze 57-jarige host is een van de vele Taiwanezen met wie we een open gesprek kunnen voeren over homoseksualiteit. Het is heerlijk om onszelf te kunnen zijn. We dachten dat Thailand hét Aziatische land was om homo te zijn, maar we zijn van gedachten veranderd. Taiwan voelt net zo vriendelijk, maar niet zo gereserveerd als Japan en heeft een aantal grote voordelen met betrekking tot de LHBT-gemeenschap ten opzichte van Thailand. Zo mogen transgenders officieel hun geslacht wijzigen zonder operatie te ondergaan. Maar de grootste reden dat Taiwan wint: het homohuwelijk wordt gelegaliseerd!

Niet eerder tijdens onze wereldreis hebben we zo openlijk kunnen praten over homoseksualiteit met de mensen die we ontmoeten. Bij onze couchsurfadressen tasten we de sfeer af, zoals gebruikelijk. Het valt meteen op dat we niet de standaardvraag krijgen of we zussen zijn. Wanneer onze host in Taipei ons voorstelt aan zijn vriendin, komen we erachter dat ze een transvrouw is en in een kliniek voor plastische chirurgie werkt. Op Facebook zien we de transitie die ze heeft ondergaan en we zijn verbaasd dat het allemaal openlijk op het internet staat: wat is dat mooi!

In het zuiden van Taiwan logeren we bij een kunststudent. We vermoeden al snel dat hij op mannen valt, maar vooralsnog vragen we er niet direct naar. Als we bij iemand logeren, vinden we het niet handig om confronterende vragen te stellen. Al snel pakt hij er echter zijn dvd-collectie trots bij: het zijn stuk voor stuk homo-erotische films. Later laat hij vol trots een schilderij zien van zijn vriendje. Wij zijn het eerste homostel die hij te logeren heeft en hij vindt het ontzettend interessant en we hebben de leukste gesprekken.

Onze host lacht als we vragen of zijn vrienden weten dat hij homo is en hij zegt: “Ik ben een kunststudent, alle jongens op de opleiding zijn homo!” Het is voor de jongere generatie de normaalste zaak van de wereld dat homoseksualiteit bestaat. Een andere couchsurfing host vraagt ons ook direct of we een stel zijn. Als we 'ja' antwoorden, vraagt hij of we dan lesbisch zijn. Na nog een bevestiging kijkt hij bedenkelijk, knikt en mompelt “cool”.

We zitten ons even serieus af te vragen of we hier misschien niet kunnen gaan wonen, maar komen erachter dat het niet allemaal zo rooskleurig is als het lijkt. De oudere generatie heeft er nog steeds moeite mee. De beslissing om het homohuwelijk te legaliseren lijkt ook voort te vloeien uit een hartverscheurende gebeurtenis in 2016. Een Franse kunstleraar pleegde zelfmoord nadat zijn Taiwanese partner – met wie hij meer dan 35 jaar mee samen was – overleed aan kanker en hij geen recht had op hun gezamenlijke eigendommen, omdat hun relatie niet officieel erkend werd.

Taiwan is er dus ook nog niet, maar stappen in de goede richting worden gezet. Op 24 mei 2019 mogen homostellen officieel trouwen, op basis van het vonnis van het constitutioneel hof van Taiwan. Of wellicht al eerder, als het parlement de huidige wet met betrekking tot het huwelijk aanpast of er een nieuwe wet wordt ingevoerd.

Over de Reismeisjes

Als jonge - net afgestudeerde - twintiger weet je het: het is nu of nooit. Mijn vriendin en ik besloten voor 'nu' te kiezen, zeiden ons werk en appartement op en verkochten onze spullen. Klaar om op wereldreis te gaan en ook zulke jaloersmakende #travelcouple Instagramfoto's te maken. We kiezen alleen niet voor de makkelijkste weg: we beginnen onze reis namelijk in Rusland en trekken dan verder via China, Japan, Korea en zuidoost Azië! In mijn blogs voor Metro schrijf ik over onze avonturen en de beste plekken om te bezoeken. Ben je benieuwd naar meer, neem vooral een kijkje op onze website onceuponajrny.com.