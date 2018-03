Bezoekers pretpark zitten verticaal vast in achtbaan

We reizen allemaal graag en veel, maar dat vliegen kost vaak best een aardig zakcentje. Toch kun je veel geld besparen met vliegen als je niet persé gebonden bent aan het bekendste vliegveld van Nederland: Schiphol.

Skyscanner zocht enkele zomerdeals uit vanaf een regionale luchthaven in Nederland, Duitsland en België en vergeleek de prijzen met Schiphol. Het gaat om vluchten die geboekt kunnen worden in juni. En sommigen wisten het natuurlijk al, maar het kan echt heel wat centjes schelen als je via een andere luchthaven reist. Metro zet de vijf leukste - en goedkoopste! - bestemmingen voor je op een rijtje.

Malta

Malta. / Colourbox

Wie rondom Nijmegen of Venlo woont, woont heel dicht tegen de Duitse grens én dus dichtbij luchthaven Düsseldorf-Weeze. Er gaat geen bus of trein naar de luchthaven, maar met de auto ben je er in ongeveer 45 minuten. Het dubbele in reistijd ben je kwijt als je naar Schiphol moet en dan betaal je ook nog bijna vier tientjes aan een retourticket met de trein. Een budgetbestemming van Weeze is het verrassende Malta, waarvan hoofdstad Valletta nu is uitgeroepen tot Europese Culturele Hoofdstad van 2018. Een ticket daar naartoe kost je ongeveer 89 euro vanaf Düsseeldorf-Weeze.

Barcelona, Spanje

Barcelona. / Colourbox

Met haar rijke historie, bijzondere architectuur, overvloed aan kunst en cultuur, mediterrane klimaat en lekkere eten heeft Barcelona alle ingrediënten die je nodig hebt voor een zomerse stedentrip. De Spaanse stad is en blijft ongekend populair, welke tijd van het jaar je ook gaat. Wil je toeristen vermijden en niet de hoofdprijs betalen voor een hotel? Ga dan in juni. Woon je in of rondom Roosendaal, dicht bij de Belgische grens, dan is reizen via Antwerpen-Deurne net iets goedkoper dan via Schiphol. En het scheelt je wel enorm in reistijd. Een ticket vanaf Antwerpen-Deurne kost je dan zo'n 84 euro.

Milaan, Italië

Eén van de budgetbestemmingen die Brussel-Zaventem aandoet is Milaan: je kunt in juni al voor drie tientjes op en neer vliegen. En een stedentrip in de Italiaanse stad hoeft ook helemaal niet duur te zijn: de stad lijkt wel een openluchtmuseum, maar ook in de vele galeries kun je gratis kunst kijken. Er zijn tal van groene parken om doorheen te struinen, pleinen om overheen te flaneren en kloosters om te ontdekken. Woon je in of rondom Maastricht, dicht tegen de Belgische grens, dan is het inclusief ov-kosten goedkoper om vanaf Brussel te vliegen dan vanaf Schiphol. Een ticket kost je dan rond de 34 euro.

Lanzarote, Canarische eilanden

Lanzarote. / Colourbox

Wil jij (leren) surfen of kitesurfen deze zomer? Boek dan een zon- en surfvakantie naar Lanzarote. Op het vulkanische eiland staat altijd wel wind waardoor golven metershoog zijn en watersportliefhebbers van over de hele wereld zich graag komen uitleven. En met een gemiddelde temperatuur van 24 ℃ is het niet té warm, maar ook absoluut niet te koud! Woon je in Noord-Brabant en wil je in juni gaan? Dan is reizen via Eindhoven Airport voordeliger. Tickets zijn er vanaf 106 euro.

Nice, Frankrijk

Nice. / Colourbox

Nice is de perfecte, Franse havenstad waarbij je een stedentrip kunt combineren met zonnen aan het strand. In deze streek ben je vanaf mei al van zonneschijn verzekerd en in juni ligt de temperatuur hier rond de 25 ℃. Perfect om de stad te verkennen op je slippers om rond zonsondergang een wijntje te drinken met je voetjes in het zand.

Woon je in Zeeland, dan kun je ervoor kiezen te vliegen vanaf luchthaven Oostende-Brugge in plaats van Schiphol. De prijzen zijn een beetje vergelijkbaar: een vliegticket is iets duurder vanuit Oostende, maar bij het vliegveld kun je gratis parkeren. Erg handig, want naar Oostende bestaat er geen goede ov-verbinding. Tickets vanaf 100 euro.