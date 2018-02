'Steeds vaker de beste wifi aan boord van vliegtuig'

Pas op! Deze hotels zijn zo bijzonder leuk, dat je er waarschijnlijk nooit meer weg wilt. Ideaal voor als je met Valentijn het hele weekend op de kamer wil doorbrengen, maar ook heel erg geschikt voor een vriendinnenweekend. Wel handig om van tevoren goed te sparen, want goedkoop zijn ze niet.

Paradiso Hotel Ibiza - Ibiza

Waarschijnlijk doe je geen oog dicht, want in het Paradiso Hotel Ibiza is zoveel te zien, dat het zonde is om te slapen. Sowieso zul je in Ibiza weinig slapen. Wat je kunt verwachten? Denk aan Miami Vice, jaren 70, flamingo's, gouden palmbomen, art deco, een roze restaurant en als klap op de vuurpijl een zwembad met roze zwembad water! Boek gauw, want het hotel zit razendsnel vol. Prijs is ongeveer 100 euro per nacht. Vamos!

Amanjena Hotel - Marrakech

Het is dat je al ongeveer 650 euro per nacht betaald, maar anders zouden wij hier prima 1001 nachten kunnen blijven. Heb je geld over, dan moet je het Amanjena Hotel in Marrakech zeker bezoeken. Dit luxe 5-sterren resort ligt net een stukje buiten het drukke Marrakech. Het is een oase van rust, maar met de shuttle bus ben je binnen no-time in de drukke medina van de Marokkaanse stad.

The Royal Hawaiian - Hawaï

Nu is Hawaï van zichzelf al een sprookjesachtige plek, maar met een bezoekje aan het The Royal Hawaiin word je vakantie naar Hawaï helemaal een droom! Het hotel is geopend sinds 1927 en wordt niet voor niets Pink Palace genoemd. Ook niet verkeerd, binnen 30 seconden sta je met je voeten op het strand van Waikiki Beach.

Atlantis The Palm - Dubai

Eigenlijk niet eens meer een hotel te noemen. Het Atlantis The Palm is bijna een dorp opzich.. Naast het roze hotel tref je ook nog eens een gigantisch waterpark. Het heeft een onderwateraquarium en je kunt er zwemmen met dolfijnen. Binnen 2 minuten ben je op het strand. Tip: misschien vooral leuk om eens langs te gaan als je toch in Dubai bent en een kijkje te nemen in het waterpark, want de prijs per nacht ligt al gauw rond de 450 euro.

The Beverly Hills Hotel - Los Angeles(VS)

Van roze muren, roze kussentjes, roze servetten, roze milkshakes, tot aan roze tuinmeubelen. In het 5-sterren resort van The Beverly Hills Hotel begrijpen ze het! Het historische luxehotel aan de Sunset Boulevard is een begrip bij Hollywoodsterren. Het hotel siert zelfs op de cover van de succesvolle plaat Hotel California van The Eagles.

