Run op ligbedjes bij zwembad hiermee verleden tijd?

Het leven van een digital nomad lijkt voor veel mensen vooral op een oneindige vakantie. Elke dag plaatst de digital nomad wel een prachtige reisfoto op Instagram en laat zien hoe heerlijk het leven is als je locatie-onafhankelijk bent. Her en der wordt er misschien een foto gestrooid van een “werk” locatie bij een tropisch zwembad – en zien we daar achter nou een villa? Er wordt trots bij gezegd dat ze de overnachtingen gratis krijgen en ook hun zwemkleding hebben ze gewoon gekregen. Gratis op permanente vakantie dus, dat wil toch iedereen? NEE!

5.00 uur: de wekker gaat. Tijd om op te staan, want we moeten zonsopkomst zien. Dan is het licht het mooist, het zachtst, de lucht het mooist en is Bagan toch echt het meest magisch om de fotograferen en filmen. Het ontbijt buffet (waar we overigens gewoon met de overnachting voor hebben betaald) begint pas om zes uur, dus we schuiven even een bak oploskoffie naar binnen en trekken heel veel kleren aan. Want het is koud. Natuurlijk staan we even later op de foto te poseren zonder de truien en hoge sokken. Nadat de foto’s zijn gemaakt racen we zo hard als de e-bike het toelaat terug naar het hotel: tijd voor ontbijt en een dutje.

En dan zitten we een paar uur achter de computer. Er moeten weer video’s gemonteerd worden en foto’s bewerkt worden. De juiste hashtags worden opgezocht, er moeten nog artikelen worden geschreven en we moeten nog een boel e-mails de deur uit doen voor toekomstige samenwerkingen. Natuurlijk laten we hier weinig van zien. We zien er absoluut niet glamorous uit en tja, “werk” is saai om te delen. Voor zonsondergang gaan we weer op pad om nog de laatste shots te maken die ’s ochtends niet helemaal zijn gelukt. Weer hebben we prachtig magische luchten op de foto.

De realiteit van een digital nomad, een Instagrammer, een Youtuber en ander online werk als reiziger is dat er constant gewerkt wordt. Het reizen zelf wordt vastgelegd, de content wordt constant gecreëerd en op de andere momenten wordt deze content verwerkt. Gewoon werk, op de computer. Wij vinden dit ongelofelijk leuk om te doen, maar het is zeker niet voor iedereen. De media die verhalen presenteert als “Dit gezin reist gratis de wereld rond” laat niet zien hoeveel uren er in de wekelijkse vlogs opnemen en monteren zit. En dan hebben ze allemaal een Instagram account waar ze regelmatig posten EN in hun Insta-stories alles delen wat ze doen, de hele dag door. Daarbij verdienen reisbloggers, Instagrammers, en Youtubers door producten te promoten of content te creëren voor merken of hotels die ze vaak zelf benaderen met een voorstel: het is een volledige onderneming!

Dit is niet “makkelijker” dan ander werk en het komt ook niemand zomaar aangewaaid. Dus de volgende keer dat je weer een jaloersmakende foto ziet op Instagram en denkt: goh die heeft het maar mooi allemaal voor elkaar. Bedenk je: ze “boffen” niet, ze hebben er hard voor gewerkt!

Over de Reismeisjes

Als jonge - net afgestudeerde - twintiger weet je het: het is nu of nooit. Mijn vriendin en ik besloten voor 'nu' te kiezen, zeiden ons werk en appartement op en verkochten onze spullen. Klaar om op wereldreis te gaan en ook zulke jaloersmakende #travelcouple Instagramfoto's te maken. We kiezen alleen niet voor de makkelijkste weg: we beginnen onze reis namelijk in Rusland en trekken dan verder via China, Japan, Korea en zuidoost Azië! In mijn blogs voor Metro schrijf ik over onze avonturen en de beste plekken om te bezoeken. Ben je benieuwd naar meer, neem vooral een kijkje op onze website onceuponajrny.com.