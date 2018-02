Met deze interieurtips behoud je je vakantiegevoel!

Ken je dat? Na een geweldige vakantie wil je eigenlijk niet naar huis. Je koopt wat souvenirs, zodat je thuis nog een beetje het gevoel hebt alsof je op vakantie bent. Op een of andere manier lijkt dat ons nog niet altijd te lukken. Maar met deze interieurtips moet daar verandering in komen!

Inspiratie uit hotelkamers en hostels

Luxe hotelkamers, schattige hostels en bijzondere Airbnb's, wij zijn er dol op! Een accommodatie van onze vakantie is al een paar keer de inspiratie geweest voor onze eigen stulpje. We zijn niet de enige, want volgens nieuw onderzoek van Booking.com onder 19.000 reizigers blijkt dat meer dan de helft van de reizigers (56%) zo enthousiast is over hun vakantieverblijf dat ze geïnspireerd worden om bij terugkomst hun eigen huis opnieuw in te richten.

Praktische tips om je huis in te richten

Toch staan die waxinelichthoudertjes uit Marokko, een stuk minder leuk in ons eigen huis dan in de Riad in Fez. En de kussentjes uit Thailand zien er ook ineens een stuk minder gezellig uit? Hoe zorg je er nou voor dat je dat fijne vakantiegevoel mee naar huis kunt nemen. Interieurstylist en lifestyle-expert Will Taylor heeft een aantal praktische tips voor interieurdesign voor ons op een rij gezet.

Designer-elementen, creatief met kleur en vergeet niet de geur!

Heb je een geweldige souvenir meegenomen uit India maar weet je niet wat je er mee aan moet? Maak dan van die mooie souvenirs een belangrijk design-element in je eigen woning. „Van die mooie mand kun je bijvoorbeeld een unieke hanglamp maken voor boven de eettafel, en dat prachtige tapijt kun je boven het hoofdeinde van je bed hangen voor een onverwachte toevoeging van kleur, patroon en structuur aan de kamer."

Op vakantie ruikt altijd alles anders. Genoot je van de warmte en de geur van de open haard in je Scandinavische appartement? „Koop een geparfumeerde kaars, zoals ‘wood smoke’, met de geur van gerookt hout, en steek die aan op een druilerige dag; je hebt gelijk weer het gevoel dat je voor het knusse haardvuur zit."

Kies jij voor kleurrijke prints? Foto: Booking.com

De gekleurde huizen in het buitenland staan vaak garant aan een ultiem vakantiegevoel. Vond je de kleuren tijdens je reizen geweldig, maar weet je niet hoe je deze in je eigen huis kunt verwerken? ,,Geen zorgen, bekijk gewoon de foto’s die je hebt gemaakt en de spullen die je hebt gekocht (ansichtkaarten, kleding en accessoires) en bepaal wat het kleurenpatroon is. De kans is groot dat er een of twee tinten uitspringen - dit zijn de kleuren die je bij de verfwinkel moet kopen.''

Laat je inspireren door de hotels in Parijs! Foto: Booking.com

Shop verstandig! In het buitenland lijkt alles tien keer leuker, maar denk wel een beetje goed na voordat je de halve vintage markt in Parijs leeg koopt. ,,Zie je een paar mooie sierkussens? Neem dan alleen de hoes mee en laat de vulling achter. Versier een neutraal gekleurde bank met de kleurrijke patronen van een aantal ‘kelim’ kussens van de Marokkaanse bazaar, en je woonkamer krijgt gelijk een warme boho-uitstraling."

Dat prachtige tapijt kun je boven het hoofdeinde van je bed hangen voor een onverwachte toevoeging van kleur, patroon en structuur aan de kamer. Foto: Colourbox

Het gaat toch echt om kleur! Als je de kleuren om je heen mooi vindt, is de kans ook groter dat je meer tijd in die ruimte door wilt brengen, en (ook niet onbelangrijk) je je daar gelukkiger voelt. ,,Kleur is een emotief designelement, en perfect voor het opnieuw creëren van een vakantieherinnering of je favoriete uitzicht. Fantastische vakantie gehad aan de Middellandse Zee? Verf de muur achter je bed of in de hal blauwgrijs om je aan deze reis te herinneren. Er zijn online talloze schilder-tutorials te vinden die je helpen dit soort design-statements met verf te maken."