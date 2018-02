Leukste speelparadijs? De Ballenbakbar in Shoreditch

Als we aan het mooiste hotel ter wereld denken, dan denken we ook al snel aan een prijskaartje met een bedrag met meer dan drie nullen. Toch hoef je voor een overnachting in deze prachtige accommodatie niet meer dan 100 euro te betalen voor een tweepersoonkamers.

Volgens TripAdvisor is het Viroth's Hotel in Siem Reap uitgeroepen tot het mooiste hotel ter wereld. Goede nieuws is dat het zeer betaalbaar is, voor 95 euro heb je al een tweepersoonskamer. Het slechte nieuws is dat je wel eerst een ticket naar Cambodja zal moeten boeken. Siem Reap is namelijk een populaire bestemming in het Aziatische land. Het is de perfecte uitvalbasis voor een bezoek aan de wereldberoemde tempels van Angkor Wat.

Oase van rust

Ben je toe aan wat ontspanning? Dan is het Viroth's Hotel helemaal de place to be, want als we alle reviews mogen geloven is dit pareltje in Cambodja een 'groene oase'. ,,Viroth’s is niet alleen een geweldige plek om de prachtige tempels te bewonderen, maar een bestemming op zich," lezen we in een van de recensies. Ook zijn de gasten zeer lovend over het vriendelijke personeel.

Wat kun je verwachten?

Naast de 'groene oase', heeft het Viroth's Hotel een buitenzwembad van 20 meter en een openluchtzwembad. Uiteraard is er overal gratis WiFi en een 24-uursreceptie. De kamers zijn relatief gezien groot en hebben een stijlvolle frisse uitstraling met hier en daar wat Cambodiaanse elementen. Eigenlijk wil je het liefst de hele dag in de tuinen van het hotel chillen, maar als het allemaal even te warm wordt, dan kun je terecht in je kamer met airco en chillen in je eigen zithoek met satelliet-tv. Ook handig, het UNESCO Werelderfgoed bevindt zich 6,4 km verderop.

