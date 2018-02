Dorien (20) reist met beer de wereld over

Met Valentijnsdag 'vieren' we de liefde! Hoe je dat doet? Met een mooie reisje natuurlijk! Heb je nog geen cadeau voor je geliefde? Wij hebben de leukste steden voor een romantisch weekendje weg op een rij gezet!

Ljubljana

Niet zo voor de hand liggend, maar wel heel erg leuk! Ljubljana is de hoofdstad van Slovenië en de perfecte bestemming voor een weekend vol knusse momenten. Het Sloveense woord voor liefde (ljublezen) is zelfs verweven in de naam van deze hoofdstad. De relatief kleine stad is nog niet zo bekend bij de toeristen waardoor je in alle rust kunt genieten van je lover en van de stad. Ga met een kabelbaan naar Ljubljana Castle voor een romantische view, bezoek een van de vele cafés en wandel langs de Ljubljanica rivier. Extra fijn: tickets naar Ljubljana zijn enorm betaalbaar en de stad zelf is ook niet duur. Tip: het is even oefenen op de uitspraak, dus schrijf je verrassing op een kaart!

Brugge

België op zijn best! Brugge is niet bepaald goedkoop, maar België is lekker dichtbij, dus je bent er snel. Brugge is ook ideaal voor een dagje weg, want met de trein ben je er zo. Wat je kunt verwachten? Romantische bruggetjes, smalle kronlkelstraatjes, middeleeuwse gebouwen en gezellige cafés! Brugge is ook een culinair paradijs, op iedere straathoek zie je wel een chocolatier met bonbons, een kraampje met wafels of een biercafé. Vergeet niet om een boottochtje te maken door de grachten.

Brugge is een culinair paradijs! Foto: Colourbox

Krakau

Mooie parken om doorheen te wandelen, prachtige architectuur en veel cafés met kaarsjes overal. Ja, Krakau is hartstikke knus en romantisch! Krakau is na Warschau de grootste stad van Polen en het oude stadscentrum behoort tot het UNESCO Werelderfgoed. Nog niet overtuigd? Eten en drinken is in Krakau uitzonderlijk goedkoop.

Lissabon

Lissabon is leuk voor iedereen, maar ook uitermate geschikt voor een romantisch weekend. Waarom? Liefde gaat door de maag en in Lissabon heb je eindeloos veel gezellige barretjes en restaurants. Het leuke van Lissabon is dat er veel 'hidden-gems' zitten. Zoals Park-bar, een hele hippe rooftop op de bovenste verdieping van een parkeergarage. Of bar Chapito, het lijkt een museumshop, maar beneden tref je een bar met live-muziek. Verder is het heel leuk om door de authentieke wijk Alfama te slenteren en een bezoekje aan Castelo de Sao Jorge of het Kasteel van Sint Joris te brengen. Ga je wat langer naar Lissabon? Binnen een uur ben je op het strand van Caiscas. En dan nog wat, in Lissabon kan het zelfs tijdens de winter alsnog 16 graden zijn!