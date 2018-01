Voel je Canadees in Edmonton

Als je een combinatie van actie, beroering, ontspanning én vrijheid zoekt in je vakantie, overweeg dan eens Edmonton, hoofdstad van de provincie Alberta in Canada. KLM biedt rechtstreekse vluchten aan voor scherpe prijzen via sneeuwzekerdeals.nl, waardoor je in negen uur in deze levendige stad staat. Warning: een bezoek aan dit land, die lieve bovenbuurman van de VS, kan er voor zorgen dat je niet meer terug wilt naar Nederland.

Vooroordelen

Geef toe: Canada is zo’n land waar je ooit in je leven naartoe wilt. Ook wel logisch, als alles wat je over het land hoort louter positief is. De mensen zijn er zeer vriendelijk, er is ontzettend veel ruimte, prachtige natuur en iedereen is er besmet met het ijshockey-virus. To be fair: al deze vooroordelen zijn waar. En óók fair: je went er bijzonder snel aan.

Edmonton is een stad waarin al deze factoren samenkomen. In deze stad voelen een miljoen inwoners zich thuis en dat is niet voor niets. Het uitgaansleven bruist er, elke taxichauffeur knoopt een praatje met je aan, zelfs midden in de nacht (als je in het Matrix hotel verblijft, kun je zelfs gebruik maken van de gratis taxiservice van de heel vriendelijke man genaamd Ian), de stad loopt uit bij een ijshockeywedstrijd van de Edmonton Oilers en op slechts een half uurtje rijden ligt het dichtstbijzijnde natuurgebied in de vorm van Elk Island National Park.

Een dag Edmonton

Een dag in Edmonton is zo gevuld. Inspiratie kun je opdoen via de website Explore Edmonton waar je tips voor elk seizoen van het jaar kunt vinden. Ze staan overigens ook met een stand op de Vakantiebeurs in Utrecht deze week, dus daar kun je ook meer informatie inwinnen.

Hier geven we alvast een paar tips. Want de stad en omgeving verkennen kun je op de ouderwetse Hollandse manier doen: met de fiets! Hoewel de infrastructuur niet geheel gebouwd is op fietsers, zoals wij dat in Nederland kennen, wordt het volop gedaan. Vooral de River Valley is een populair gedeelte van de stad om op de fiets te ontdekken. In de winter kun je met speciale banden over het bevroren water rijden. De River Valley is 22 keer groter dan Central Park in New York. Er is zoveel open ruimte in Edmonton dat het niet voelt alsof je in de vijfde grootste stad van Canada bent.

Als je toch op de fiets zit, fiets dan Whyte Avenue af en de wijk Old Strathcona in. Dit is de hipste wijk in Edmonton en staat erom bekend dat je er ook goed kunt winkelen. Overal zijn historische gebouwen en boetiekjes te vinden. De vele kunstgalerijen en trendy restaurants maken het plaatje helemaal af. Aan het einde van de dag pik je nog een speciaalbiertje mee bij de lokale bierbrouwerij Situation Brewing, en je dagprogramma zit weer vol.

IJshockeyfans

Als de avond valt is het echt aan te raden om een ijshockeywedstrijd te bezoeken. De sport is erg populair in het land en dat valt op als je over straat loopt en bij cafés naar binnen kijkt. Werkelijk overal hangen televisieschermen waarop ijshockey te zien is. Vaak wel meerdere schermen. Tip voor als je alleen naar Canada reist: leer iets over ijshockey, dan heb je geheid gespreksstof. Een bezoek aan stadion Rogers Place is echt de moeite waard. Tijdens de wedstrijd is er volop actie, ook in de rust. Je voelt je bijna Canadees als je er zit.

Avonduren zo gevuld

Na de wedstrijd hoef je je niet te vervelen, want in Edmonton zijn genoeg cafés en clubs te vinden. Bezoek The Common & 9910, waar het jongere publiek geniet van goede muziek en heerlijke drankjes (de Cucumber Fizz wordt aangeraden). Overweeg ook The Bower, een trendy club waar je de hele nacht kunt dansen. Naast de reguliere clubs heeft Edmonton een rijke muziekscene. Er zijn veel cafés die zowel lokale als internationale bands een platform bieden om te spelen. Daardoor is er veel livemuziek te horen in de avonduren.

Heb je geen zin in harde muziek? Geloof het of niet: escaperooms zijn ook in Canada helemaal hot! Daar zijn er dan ook genoeg van te vinden. Net als gamehallen, waar je allerlei traditionele spellen kunt spelen, van darten tot air hockey. In de gamehallen ontmoet je ook ongetwijfeld locals die graag een praatje met je maken en je zomaar kunnen uitnodigen voor een feestje in de buurt.

Gastvrij

Een verblijf in Edmonton laadt je op. Je wordt er rustig en krijgt er tegelijkertijd energie. Een apart gevoel dat je moet ervaren als je er bent. Het is interessant want de mensen zijn er, net als in Nederland, ook op tijd op hun werk en toch is de cultuur er bij lange na niet zo gehaast als bij ons. Dat is een fijne ambiance om in te vertoeven. Daar komt bij dat de stad en haar inwoners stuk voor stuk erg gastvrij, vriendelijk en hartelijk zijn. Een vakantie in Edmonton biedt je ook nog eens een toegangspoort tot Jasper National Park, het hart van de Canadese Rocky Mountains. Bij uitstek een plek om je vakantiegevoel nog verder door te zetten. Combineer de stad Edmonton met Jasper National Park voor een ideale wintersportvakantie. Daarover volgende week meer.

Tips

Elk Island National Park

Elk Island National Park is voor Canadese begrippen klein maar beslaat bijna de gehele oppervlakte van Amsterdam. Het staat bekend om de bizons die je er aan kunt treffen. In de wintermaanden stap je op je traditionele sneeuwschoenen door het witte landschap. In de zomermaanden kun je er urenlang hiken. Tip: kom bij zonsopkomst of zonsondergang want dan heb je de grootste kans om bizons, elanden en andere wilde dieren te spotten. In de winter heb je in de avonduren goede kans het noorderlicht te spotten.

Bizons van dichtbij spotten in Elk Island National Park.

Rogers place

Dat ijshockey een begrip is in Canada is een understatement. In hartje Edmonton ligt het stadion Rogers Place, thuishaven van de Edmonton Oilers, de plaatselijke ijshockeyclub die in de National Hockey League NHL speelt. Naar een wedstrijd gaan is werkelijk een beleving en een garantie voor volop actie. Tickets zijn wat aan de prijzige kant maar de sfeer bij hun junior team, de Edmonton Oil Kings, zit er net zo goed in en die tickets zijn heel betaalbaar. Tip: drink van tevoren een lokaal biertje bij de Mercer Tavern. Je ontmoet geheid locals!

De sfeer in Rogers Place is niet te omschrijven. Foto: ANP.

The Butternut Tree

Canada is een relatief jong land dat nog niet echt een specifieke keuken heeft. De chef-kok van restaurant The Butternut Tree, Scott Downey, probeert de dialoog over de nationale keuken te openen en kookt hier zijn interpretatie van de Canadese keuken, met louter Canadese producten en gerechten. Tip: verzoek bij het reserveren om een tafeltje aan het raam: als de avond valt heb je prachtig uitzicht op het mooi verlichte historische parlementsgebouw.

Vraag om een stoeltje bij het raam bij The Butternut Tree.

Situation Brewing

Het duurt even maar ook in Canada worden de speciaalbiertjes steeds populairder. Met als resultaat: steeds meer lokale bierbrouwerijen. De stoere zaak Situation Brewing is er daar een van, waar je ook lekker kunt eten. De inrichting doet bijna denken aan het industriële dat je momenteel in veel Amsterdamse zaken ziet. Vanaf de bar kijk je zo de brouwerij in waar van alles gemaakt wordt, van frambozenbier tot IPA. Tip: vraag vooral om een rondleiding! De brouwerij is niet zo groot en het verrijkt je ervaring.

Zelf bier brouwen kunnen de Canadezen ook!

Clementine

Een bezoekje aan Clementine is zeker de moeite waard. Hier geniet je van heerlijke cocktails en bijbehorende hapjes in tapasvorm. Om 17:00 uur opent de zaak maar zorg voor een reservering want zonder kun je aan de deur nog wel eens teleurgesteld worden. De bartenders zijn ontzettend goed in hun werk en raden dan ook al je wensen. Niet voor niets staat Clementine in de top 5 van ‘Beste nieuwe restaurants in Canada, 2017’. Tip: ga voor de kleinere gerechtjes fingerfood (ze zijn allemaal écht lekker) en deel ze met je gezelschap.

De bartenders raden al je wensen.

