Vet cool: slapen in een Game of Thrones ijshotel

„Ik ben vorig jaar gaan reizen. Niet omdat ik dat heel graag wilde, maar omdat iedereen er zo lovend over doet. Ik dacht: ‘Dit moet ik een keer gedaan hebben in mijn leven’”, zegt Wobke Lamerts (22) tegen Metro. Lamerts is drie maanden door Australië gaan reizen. „Het was een perfect moment. Ik had geld en werkte op dat moment niet. Ik ben gegaan, maar na drie weken had ik zoiets van: ‘Is dit het nou hetgeen waar iedereen zo lyrisch over doet?'”

Backpacken in het exotische Azië, rondtrekken door het prachtige Afrika, een half jaar studeren in het altijd fantastische New York of met een camper door Amerika: de millennial wil steeds meer, steeds verder en steeds warmer. Maar waarom gaan we niet meer gewoon kamperen in Frankrijk?