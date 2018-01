Vergeet vliegen: Straks kun je naar Londen treinen

Iets dat echt niet mag ontbreken aan je trip door Canada is een bezoek aan Jasper National Park, thuisbasis van de Canadese Rockies. Dit is een plek waar je enorm ontspant, hoewel de rust in het begin wellicht een beetje wennen is. Maar wennen doe je snel; al na een dag wil je eigenlijk niet meer naar huis.

Veelzijdig

Het ruige landschap van Jasper National park is een voor in de boeken. Dit park beslaat een oppervlakte van 11.000 km2, dat is een kwart van Nederland. Het is een officieel ‘Dark Sky Preserve’, of Dark Sky Park, zoals wij het in Nederland noemen en onderdeel van de UNESCO Werelderfgoedlijst. Bij uitstek een plek om sterren te kijken en lange hikes te maken. Doe dat laatste trouwens nooit alleen, want in Jasper is ook genoeg wildlife te vinden.

Wintersport

Huur bij aankomst in Edmonton een auto, zoek de Yellowhead Trail op richting het westen en binnen een kleine vier uur sta je in het plaatsje Jasper, midden in het National Park. Het lijkt een lange rit, maar voor de Canadezen is dit de normaalste zaak van de wereld. Sterker nog, heel wat mensen vertrekken in het weekend om 5 uur in de ochtend richting Jasper, om daar vanaf 9 uur de hele dag te skiën en aan het einde van de dag weer terug te keren naar Edmonton.

En weet je, het skigebied in Jasper, Marmot Basin, is de rit waard. Anders dan in veel Europese skigebieden heb je hier de rust en vooral de ruimte om te gaan waar je wilt. De pistes zijn er breed, liggen vol met dat fijne poedersneeuw en er zijn weinig mensen op de berg, helemaal als je doordeweeks gaat skiën. Marmot Basin wordt ook steeds verder uitgebreid. Recent is er een nieuw funpark gebouwd, waar je over schansen en andere obstakels kunt manoeuvreren. Ook zijn er nieuwe zwarte pistes gecreëerd, Tres Hombres, uiteraard voor de zeer gevorderde skiër of snowboarder. Kleed je wel goed aan, want in het winterseizoen is het behoorlijk koud in de bergen. Thermokleding en veel lagen dragen is daarom een must.

Eerbetoon aan de muren

Een deel van die lagen kun je weer uittrekken als je klaar bent met skiën en zin hebt in de ‘derde helft’: après-ski! Uiteraard is er op de berg de mogelijkheid om een borreltje te drinken, maar je kunt ook terug gaan naar Jasper om daar een kroeg in te duiken. Bijvoorbeeld de ‘Dead dog’. Een kroeg die zijn naam eer aan doet, want op de muur hangen foto’s van overleden honden die in Jasper ‘bekend’ waren. Dat is overigens niet de reden waaraan de kroeg zijn naam te danken heeft. De eigenaar heeft het zo genoemd omdat vroeger mensen altijd naar de kroeg belden om te vragen hoe druk het was, waarop het barpersoneel, als het heel rustig was, simpelweg antwoordde met ‘dead dog’. De beller wist dan genoeg en bleef ook thuis. Dat gegeven is een beetje uit de hand gelopen en zo is de kroegnaam ontstaan. Ondertussen is deze bar een van de bekendste en zeer geliefd onder de lokale bevolking.

Bizon op het menu

Vergeet na zo’n dag ook vooral niet te eten. Restaurant Evil Dave’s Grill is een goede plek om te dineren. Dit familie restaurant gebruikt alleen echt verse ingrediënten en biedt een uiteenlopend menu waar onder meer bizon op staat. Een erg populair en lekker gerecht. Of eet bij de Jasper Brewing Co., de plaatselijke bierbrouwerij waar je bijzondere biertjes en een goede avondmaaltijd kan scoren. Zorg er wel voor dat je honger hebt, want de porties zijn hier groot. Gelukkig is vragen om een doggybag hier de normaalste zaak van de wereld.

Praten met de locals

In het nachtleven ontmoet je ontzettend veel mensen die graag een praatje met je aanknopen. Doe dat vooral, want dan hoor je onder meer dat de inwoners van Jasper ‘bearspray’ bij zich dragen (een soort pepperspray voor beren), welke prijzen je kunt winnen als je het beste Halloweenkostuum hebt, dat er eigenlijk te weinig huizen in Jasper staan voor het aantal mensen dat er wil wonen en dat je altijd een volle tank moet hebben omdat het eerstvolgende dorp een eindje hier vandaan ligt. Kortom: je leert de plaatselijke bevolking kennen en hoort precies wat ze doen, denken en willen, en daardoor voel je je deel van de gemeenschap.

Dat gevoel zorgt er voor dat je in Jasper wilt blijven en je bent niet de enige. Een groot deel van de inwoners van Jasper kwam er drie, zes, vijftien of zelfs twintig jaar geleden voor het eerst als vakantieganger, werd verliefd op het dorp en de omgeving, ging weer naar huis, enkel en alleen om de broodnodige spullen te halen om vervolgens terug te keren naar Jasper en er voorgoed te blijven. Vanaf het moment dat je in Jasper uit je auto stapt, vloeit er een soort rust over je heen. Een rust waar je eerst een beetje ongeduldig van wordt, maar al snel aan went en ook goed op gedijd. Die rust en ontspanning heeft zijn greep op een ieder die door het plaatsje loopt. Het is slechts een kwestie van tijd voor ook jij denkt: hier wil ik niet meer weg.

Tips

Maligne Canyon Icewalk

Even iets anders doen dan skiën? Met deze, erg populaire, tour ga je diep in de Maligne canyon, een kloof die in de winter compleet bevroren is waardoor je er honderden meters in kunt lopen. Je ziet bevroren watervallen, ijsgrotten en grote ijsformaties. Als je vroeg in de ochtend of laat in de avond gaat, is het echt behoorlijk koud dus kleed je goed en warm aan. Tip: Als je zeker wilt weten dat de grotten echt bevroren zijn, reis dan in hartje winter naar Jasper.

Een bijzondere ervaring: ijsrotsen beklimmen.

Icefield Parkway

Als je de Canadese Rockies bezoekt, is het rijden, hetzij een deel, van de Icefield Parkway een absolute aanrader. Deze weg is 227 km lang en zo aangelegd dat je alle mooie bezienswaardigheden gaat zien. Denk aan watervallen, gletsjers, prachtige meren en natuurlijk besneeuwde bergtoppen. De Icefield Parkway wordt een van de mooiste wegen van Noord-Amerika genoemd, en dat is niet voor niets. Tip: Houd je ogen goed open tijdens het rijden, de kans is groot dat je wilde dieren ziet.

Een van de mooiste wegen ter wereld.

Jasper Brewing Co.

Aan de hoofdweg in Jasper zit de Jasper Brewing Co. Een relatief jong bedrijf dat interessante bieren brouwt. De sfeer is er erg prettig en heel laagdrempelig, waardoor je je snel op je gemak voelt. Dineren kun je er ook. Ze hebben een divers menu, dus voor ieder wat wilt. Probeer vooral het typische Canadese gerecht poutine; franse frietjes met jus en kaas. Tip: Wil je iets speciaals proeven? Probeer dan eens de Blackeye Blueberry Vanilla Ale, een biertje zoals je hem nog niet eerder proefde.

Speciaalbiertjes drinken om de dag af te sluiten.

Sterrenkijken

Neem een avond de tijd om echt eens uitgebreid naar de sterren te kijken. Dat kan hier ontzettend goed, want Jasper National Park is een officieel sterrenreservaat. De hemel is hier zo donker dat je werkelijk alle sterren kunt zien met je blote oog. Zelfs de Melkweg is hier duidelijk zichtbaar. Tip: Houd tijdens je verblijf verschillende websites in de gaten die een voorspelling geven of het Noorderlicht te zien is. is de kans groot? Zoek dan een open ruimte op voor de beste waarneming. Echt, genieten.

Je ziet duidelijk de Melkweg in dit park.

Marmot Basin

Bij een bezoek aan Jasper hoort een minimaal 1 dag op de berg van skigebied Marmot Basin. Na een ritje van twintig minuten ben je al in het skigebied. Het is 696 hectare groot met 92 geprepareerde pistes en de beroemde Powder Snow zoals je die alleen in de Rocky Mountains vindt. Hier wacht je nooit in de rij voor de lift want er is ruimte zat en dat is behoorlijk fijn. Mensen komen hier terug voor de prettige atmosfeer. Tip: sta vooral bovenop de berg even stil om de omgeving van de Rocky Mountains goed in je op te nemen.

Skiplezier in de Canadese Rocky Mountains.

