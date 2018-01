Vakantie? Boek een all-inclusive naar Oeteldonk

Reizen: we doen het allemaal en graag ook. Maar er zijn enkele plekken op deze aardbodem waar de lokale bevolking de komende periode liever geen toeristen meer ziet, dus ook jou niet. Daarom hierbij twaalf plekken waar je in 2018 misschien maar beter even niet moet komen. Maar of je je er ook echt aan houdt is natuurlijk geheel aan jou…

Skye, Schotland

In 2017 ging de infrastructuur van dit Schotse eiland totaal naar zijn grootjes vanwege de grote druk van duizenden touringcars en auto’s vol toeristen die over de smalle wegen reden om een glimp op te kunnen vangen van Glenbrittle, de iconische zonsondergang bij Elgol an de prachtige rotsen bij Old Man of Storr.

De bewoners van Skye hebben genoeg van de wildplassende en lawaaierige toeristen en de politie is het met hen eens. Ze adviseren bezoekers nu alleen nog te komen als er al geboekt is.

Barcelona, Spanje

In Barcelona zag de lokale bevolking het aantal toeristen in 2016 naar 34 miljoen gaan. Dat is 25 procent meer dan in 2012, wat tot grote frustratie lijdt onder locals. Dat werd pijnlijk duidelijk door de anti-toeristen graffiti die door de stad te vinden is en een protest waarbij de lokale bevolking het strand van Barceloneta bestormde in augustus 2017.

Hun ergenissen? Onbeleefde toeristen, slapende mensen op het strand van de stad en Airbnb en andere huurorganisaties die ervoor zorgen dat de huurprijzen in Barcelona stijgen, waardoor locals hun huizen moeten verlaten. Recent besloot de regering een aantal regels in te stellen die het aantal toeristen moet beperken. Erg welkom voelen wij ons in ieder geval niet meer…

Dubrovnik, Kroatië

Waarom deze plek zo populair is? We noemen een Game of Thrones: waarin Dubrovnik als hoofdstad gebruikt wordt. Die populariteit kan er in de toekomst voor zorgen dat de plaats haar plekje op de UNESCO wereldergoedlijst kwijtraakt, want het stadje is compleet overbevolkt. Daardoor zijn drastische maatregelen genomen.

De stad kan eigenlijk maar 4000 mensen per dag aan, maar zit op een gemiddelde zomerdag zo op 10.000 mensen. Dat aantal wordt teruggedrongen, mede dankzij het feit dat het aantal cruiseschepen dat aanmeert in de oude haven van het stadje drastisch omlaag gaat. In 2016 kwamen zo’n 800.000 mensen via een cruiseschip aan, waarvan de meeste slechts drie uur bleven.

Venetië, Italië

Wie Venetië kent (wie niet?) weet dat de stad zo’n beetje leeft op toerisme. Maar in 2017 waren de locals van deze stad het zat en gingen ze de straten op. Die locals, dat zijn er trouwens maar zo’n 55.000, tegenover 30 (!) miljoen toeristen die jaarlijks in de stad te vinden zijn. Er zijn nu plannen om cruiseschepen te weren, waardoor het aantal toeristen ook drastisch zal verminderen. En ach, ergens snappen we dat wel…

Santorini, Griekenland

Ja, er is een prachtige zonsondergang op Santorini. Maar hoe prachtig is die nog, als je die met duizenden tegelijk in een overbevolkt dorpje op een – welliswaar – prachtiger rots bekijkt? Niet zo heel prachtig meer, en het eiland bereikt dan ook zijn taks wat betreft toerisme.

In 2017 brachten zo’n twee miljoen toeristen een bezoek aan het Griekse eilandje, waarvan 850.000 er met en cruiseschip langs kwamen. Na een paar uur rondkijken vertrekken die weer, maar het verpest wel een beetje de sfeer van het authentieke eiland.

Het aantal toeristen dat per cruiseschip aan land mag komen is daarom teruggedrongen naar 8000 per dag, maar omdat het ook economisch weer beter gaat komen er steeds meer mensen op Santorini wonen en dreigt het eilandje toch echt zijn charme te verliezen.

Bhutan

Ja, hier is een streng regelement wat betreft toerisme. Bezoekers moeten 200 tot 250 dollar per dag afrekenen (en als je met één of twee mensen bent betaal je nog eens 40 dollar toeslag), maar toch zijn er grote zorgen over het toenemende toerisme en de invloed daarvan op het kleine Himalaya-koninkrijk. Vooral wat betreft de natuur rondom het gebied zijn grote zorgen van de lokale bevolking. Misschien maar wegblijven dus.

Taj Mahal, India

De grote trekpleister van India en dat is te merken in het – toch al superdrukke – land. Zo’n acht miljoen bezoekers per jaar bezoeken het gebouw, waardoor jouw bezoekje waarschijnlijk resulteert in een chaotische beleving, met allerlei mensen die smeken om een goede selfie.

Daar wordt aan gewerkt, door het aantal tickets dat per dag verkocht kan worden aan mensen uit India te beperken tot 40.000 per dag. Die tickets kosten maar 60 cent, terwijl de tickets voor internationale toeristen op zo’n 15 dollar liggen. Die tickets kunnen echter nog wel onbeperkt verkocht worden…

Mount Everst, Nepal

Nou beklimt niemand zomaar even de Mount Everest, maar locals hebben al langer klachten over het aantal mensen dat gevaarlijke situaties veroorzaakt op ’s werelds hoogste gebergte. Vanwege dat gevaar, mag je de Mount Everest al vanaf 2015 enkel beklimmen als je een ervaren klimmer bent. Nu is Nepal nog een stappie verder gegaan, door blinden, mensen met een dubbele amputatie (afgezien de mensen met een medisch cerftificaat) en solo-klimmers (tenzij ze met een gids zijn) te bannen. Dit zou vooral zijn ingesteld om het aantal ongelukken en klimgerelateerde doden te verminderen.

Machu Picchu, Peru

In 2016 bezochten vijfduizend mensen per dag de Machu Picchu in Peru: het dubbele van wat UNESCO aanraadt. Ondanks het feit dat buitenlandse reizigers sinds 2014 een officiële gids moeten hebben, is er nog een maatregel nodig geweest. Sinds juli 2017 zit er ook een tijdslot op het bezoeken van Machu Picchu met een ochtendsessie van 06.00 ’s ochtends tot 12.00 uur s’ middags en een middagsessie van 12.00 uur tot 17.30 uur. Wat het effect daarvan is, valt nog te bezien.

Galápagos Eilanden, Ecuador

De reden dat men hier liever niet al te veel toeristen ziet is vooral vanwege de natuur. Die beschermen is een zware taak voor de regering van Ecuador, die het toch proberen door bezoekers slechts toe te laten tot bepaalde gebieden op de eilanden en ten alle tijden een gids te verplichten.

Nu zijn daar nog meer regels bijgekomen: je moet voorafgaand aan je bezoek kunnen aantonen dat je een ticket terug hebt, je moet een reservering in een hotel hebben en daarnaast heb je een speciale transitcontrolekaart nodig. Die regels zijn echter nog niet in gegaan.

Cinque Terre, Italië

Ook hier stijgt het toerisme enorm, naar 2.5 miljoen in 2015, waardoor de regering het jaar daarop een maximum van 1,5 miljoen toeristen moest beloven. Daar is uiteindelijk weinig van terechtgekomen en de zorgen rondom het massatoerisme naar de vijf indrukwekkende dorpjes zijn dan ook reëel. Ook hier spelen cruiseschepen weer een grote rol en het blijkt dat veel van die bezoekers te weinig of geen geld uitgeven in de dorpjes, waardoor de bewoners er weinig aan hebben. En dat terwijl het aantal toeristen waarschijnlijk heeft geleid tot meer aardverschuivingen en rotswatervallen.

Antarctica

Niet echt een standaard vakantieplek en we moeten ook eerlijk bekennen dat wij maar weinig (zeg gerust géén) mensen kennen die hier naartoe gaan op vakantie. Toch is het aantal toeristen dat Antarctica wel bezoekt (in 2016/2017 zo’n 44,3 duizend) al reden tot zorg.

Vandaag de dag mogen er niet meer dan 500 passagiers op aanmerende boten meevaren. Meestal zijn dat er maar zo’n 100, vanwege de strikte regels die gelden voor mensen die op elk moment kunnen aankomen. Het zuidelijke continent heeft geen permanente bewoners en dat is maar goed ook, want men is bang dat het gebied compleet verwoest wordt als er te veel bezoek is.

Bron: CNN.