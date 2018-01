Op reis in 2018: bezoek Chili, Georgië of Zuid-Korea

Hoe gaat het met jouw goede voornemens? Voorgenomen om dit jaar meer te reizen? En ben je nog op zoek naar een nieuwe vakantiebestemming? Kies dan eens een keer iets anders en boek een ticket naar Chili, Zuid-Korea of Djibouti.

We hebben even gespiekt bij de reisgids der reisgidsen, the Lonely Planet. Die heeft een lijst samengesteld met meer dan 30 fantastische reisbestemmingen. Hierbij onze top 5.

Chili

Het Zuid-Amerikaanse land is uniek, door zijn enorme lengte van meer dan 4200 kilometer van noord naar zuid. En wat dacht je van het verrassende landschap? Het koude bergachtige Patagonië in het zuiden is een groot contrast met de droge hete woestijn in het noorden. Steden die je niet mag missen? De hoofdstad Santiago en Valparaiso. Vergeet ook niet om een bezoekje te brengen aan het Nationaal Park Torres del Paine, dat ligt in het zuiden van Chili en bestaat uit bergen, meren, gletsjers en rivieren.

National Park Torres del Paine in Chili. Foto: Colourbox

Djibouti

Djibouti is nog niet zo bekend bij het grote publiek. Het land ligt in de Hoorn van Afrika en grenst aan Eritrea in het noorden, Ethiopië in het westen en zuiden en Somalië in het zuidoosten. Wil je moeder natuur op haar best zien? Dan is een bezoekje aan Djibouti zeker de moeite waard. Maar: wel alleen voor de echte avonturiers, want er zijn risico's voor een reis naar Djibouti. Er is een verhoogd risico op terroristische aanslagen, ook kan het wegennet slecht zijn en bussen en taxi's zijn vaak slecht onderhouden. Toerisme is er nauwelijks. Djibouti is land waar dus nog een hoop te ontdekken valt. Zoals de onderwaterwereld van de aangrenzende Golf van Aden, de Golf van Tadjoura en de Rode Zee. En in de woestijn kun je ongestoord sterren kijken.

Georgië

Georgie is een onbekend, maar ideaal vakantieland: het is enorm gevarieerd, de economie trekt aan dus worden voorzieningen steeds beter, maar het is er nog goedkoop. Georgië ligt deels in Europa en deels in Azië. Bijzonder, want zo herken je Arabische, Perzische, Turkse en Griekse invloeden. Het land is anderhalf keer zo groot als Nederland en heeft een enorm gevarieerde natuur en klimaat: een subtropische klimaatzone (West-Georgië), een alpiene zone (Kaukasusgebergte) en woestijn (Oost-Georgië). Het land is rijk aan cultuur en staat bekend om goede wijnen.

Tbilisi, de hoofdstad van Georgië. Foto: Colourbox

Zuid-Korea

Zuid-Korea is dit jaar het gastland voor de Olympische Winterspelen en dat komt zeker het toerisme ten goede. Zuid-Korea ligt in noord-oost Azië op het zuidelijk deel van het Koreaans schiereiland en behoort inmiddels tot een van de drie rijkste landen van Azië (dat merk je aan de infrastructuur). Het land is veilig en de criminaliteit is laag. De hoofdstad Seoul is modern, zelfs een beetje futuristisch. Laat je vooral verrassen door de pure natuur en mooie stranden. Zuid-Korea is nog niet zo bekend bij het grote publiek en veel Koreanen spreken ook niet zo goed Engels.

Laat je verrassen door de natuur van Zuid-Korea. Foto: Colourbox

Malta

Malta is een stuk dichterbij dan bovenstaande bestemmingen. Het kleine landje ligt in Middellandse Zee en ken je misschien van het Songfestival, maar het is ook een hele leuke reisbestemming. Malta bestaat uit drie eilanden: Malta, Gozo en het onbewoonde eiland Comino. Waag een duik in de bijzondere onderwaterwereld of maak een wandeling door de bergen.

Valetta in Malta. Foto: Colourbox

