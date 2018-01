Op deze manier bezoek je 36 landen in twee jaar tijd

Voor sommige mensen is het een droom om veel te reizen. Maar Jelmer de Boer heeft er een ware sport van gemaakt. In zijn boek Thuisblijven is duurder vertelt hij hoe hij de afgelopen twee jaar 36 landen heeft bezocht - zonder daar een vermogen voor uit te geven.

Het boek van De Boer heeft sowieso al een opvallende naam. Met vliegtickets, accommodatiekosten en overige kosten kan een vakantie namelijk al snel een duur geintje worden. Volgens de 'vliegtickethunter' himself kan het echter best wel waar zijn: „Ik was laatst een tijd op Bali. Daar gaf ik echt geen reet uit. Nederland is gewoon best duur."

Gouden tip

Toch is De Boer ook in de laatste twee jaar geen gouden tip tegengekomen om vliegtickets voor absolute bodemprijzen te bemachtigen. „Je moet eerst een hoop leren, en dat dan toepassen", vertelt hij aan RTL Nieuws.

Een voorbeeld is: ken de wereld. Letterlijk. Topografische kennis is volgens De Boer een must om goedkoop te kunnen vliegen. Veel mensen zouden via Qatar naar Tokio vliegen, maar veel logischer is om via de Zweedse hoofdstad Stockholm te gaan. Dat is op een globe makkelijk te zien.

Het allerbelangrijkste is echter misschien wel om flexibel te zijn, zo bepleit De Boer. „Ik moet 19 mei naar Málaga voor een bruiloft. De plek en de datum staat vast. Ik kan wel een dag eerder gaan en een dag later terug, maar de kans op een goedkoop ticket te vinden is dan klein."