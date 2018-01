5 x romantische en betaalbare stedentrips!

Het is nog even wachten op Valentijnsdag, maar mocht je je lief willen verrassen met een weekendje weg, dan hebben wij alvast de meest romantische en betaalbare steden in Europa voor je op een rij gezet.

Parijs, Antwerpen en Rome blijven geweldig en super romantisch, maar ook toeristisch en relatief duur. Ga samen met je lover (of iemand anders die je gewoon heel erg lief vind) op stedentrip naar een van deze mooie steden!

Boedapest

De Hongaarse hoofdstad wordt niet voor niets het 'Parijs van het oosten genoemd'. Een stad vol met geschiedenis, cultuur, kunst, architectuur, cultuur en romantiek! Ga wandelen langs de Donau, badderen in een van de prachtige badhuizen (bijvoorbeeld het Géllert badhuis), maak een boottocht over de Donau.

Boedapest! Foto: Pexels

Lissabon

Lissabon is leuk voor iedereen, maar ook uitermate geschikt voor een romantisch weekend. Waarom? Liefde gaat door de maag en in Lissabon heb je eindeloos veel gezellige barretjes en restaurants. Het leuke van Lissabon is dat er veel 'hidden-gems' zitten. Zoals Park-bar, een hele hippe rooftop op de bovenste verdieping van een parkeergarage. Of bar Chapito, het lijkt een museumshop, maar beneden tref je een bar met live-muziek. Verder is het heel leuk om door de authentieke wijk Alfama te slenteren en breng een bezoekje aan Castelo de Sao Jorge of het Kasteel van Sint Joris. Ga je wat langer naar Lissabon? Binnen een uur ben je op het strand van Caiscas! En dan nog wat, in Lissabon kan het zelfs tijdens de winter alsnog 16 graden zijn!

Liefde gaat door de maag, vooral in Lissabon. Foto: Pexels

Krakau

Mooie parken om doorheen te wandelen, prachtige architectuur en veel cafe's met kaarsjes overal. Ja Krakau is hartstikke knus en romantisch! Krakau is na Warschau de grootste stad van Polen en het oude stadscentrum behoort tot het UNESCO Werelderfgoed. Nog niet overtuigd? Eten en drinken is in Krakau uitzonderlijk goedkoop.

Chester

Een bezoek aan Chester moet je eigenlijk combineren met een tripje naar Liverpool. Vanuit Liverpool ben je met een uurtje treinreizen in het historische Chester. Ga terug in de tijd en wandel door deze gezellige oude Middeleeuwse stad. Maak een wandeling over de stadsmuur en ga daarna wat drinken in een van de vele pubs. Oh en je kunt er ook heel goed winkelen!

Combineer een bezoek aan Chester met een tripje naar Liverpool. Foto: Colourbox

Heidelberg

Heidelberg doet je misschien een beetje denken aan een buslading bejaarden, maar niets is minder waar. Deze stad heeft een van de mooiste historische binnensteden van Duitsland en ligt aan de rivier de Neckar. Bezoek het Heidelberg Kasteel, een van de belangrijkste kastelen uit de Renaissance buiten Italië. En struin lekker door de kronkelende steegjes van de binnenstad. Zorg dat je rond de zonsondergang in de buurt bent van de Neckar, die kleurt dan rood en geniet van de weerspiegeling van alle lichtjes. O ja, vergeet niet om de Heidelberger Studentenkuß te proeven: dit zijn kleine stukjes chocolade, met een kussend koppeltje op de verpakking.

Heidelberg. Foto: Colourbox

