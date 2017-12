Zonnebaden in Rome kan binnenkort op het stadsstrand

Met een nieuw jaar voor de boeg is het ook tijd voor nieuwe reisdoelen. En wat is er leuker dan deelnemen aan een cultureel evenement of een landelijke feestdag in het buitenland?

Het leuke aan culturele evenementen meemaken in het buitenland, is dat je je écht een local voelt. Bovendien zijn wij bij Metro altijd wel in voor een feestje. En een feestje in een ander land is altijd net even leuker dan in Nederland. Skyscanner zocht uit welke culturele evenementen in het buitenland absoluut de moeite waard zijn volgend jaar.