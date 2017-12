Hier word je betaald (!) om te wonen

Er vinden ongeveer drie gewelddadige situaties per dag plaats aan boord van de Nederlandse vliegtuigen. In 2017 staat het totaal aantal incidenten met agressieve vliegtuigpassagiers op 985. Dat blijkt uit cijfers die RTL Nieuws opgevraagd heeft bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Vorig jaar was het aantal vrijwel gelijk. Vergeleken met 2015 is dat aantal flink toegenomen, toen vonden er 723 incidenten plaats. Het gaat dan vooral om voorvallen waarbij passagiers agressief worden tegen medepassagiers of tegen het cabinepersoneel. Ze schelden of schreeuwen, of gebruiken zelfs fysiek geweld. In ongeveer een derde van de gevallen is alcohol in het spel, zo stelt de ILT.