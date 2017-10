Reisjunks opgelet: dit zijn vijf heerlijke reisblogs

Natuurlijk kun je op Metro van alles lezen over reizen, maar er zijn nog een heleboel andere platforms waar wij ook dolgelukkig van worden.

Wat dacht je van de leukste reisblogs uit eigen land? Want het enige dat nog lekkerder is dan wegdromen bij een reisblog, is zelf reizen. Wij zetten onze vijf favoriete blogs voor je op een rijtje.

Reisdoc

Vinden wij vooral gewoon heel leuk omdat het lekker simpel is. Nette aankleding, fijne verhalen, goede foto's en heel veel bestemmingen waar iets over geschreven is door Chantal, die normaal trouwens gewoon in Amsterdam woont. Zij heeft vooral heel veel fijne tips over geld besparen op vakantie. En dat soort tips kun je natuurlijk áltijd goed gebruiken. www.reisdoc.nl

Reisjunk

Op Reisjunk.nl kun je artikelen vinden in acht verschillende categorieën en met betrekking tot landen over de hele wereld. Backpacken op de planning? Reisjunk heeft er stukken over geschreven. Bijzondere plekken om te slapen? Vind je op Reisjunk. En hebbedingetjes die met reizen te maken hebben? Ook gewoon daar te vinden... Wij zijn daarom súperfan van deze blog/website van Greg en Irene, het koppel dat speciaal voor deze site de wereld over reist. Oja en hun Instagram word je ook meteen cómpleet verliefd op. www.reisjunk.nl

Reismeisje

In 2015 reisde Wendy de hele wereld rond voor Reismeisje en schreef ze daar prachtige verhalen over, maar ook nu is zij nog niet uitgeschreven. Zo geeft ze regelmatig tips voor landen binnen, maar ook ver buiten Europa. En dan hebben we het niet over de standaard tips, maar bijvoorbeeld over of het wel of geen goed idee is om naar Noord-Korea op vakantie te gaan bijvoorbeeld. Best interessant? Heul interessant! En ook haar Instagrampagina is een lust voor het oog. www.reismeisje.nl

What About Her

Die reisfilmpjes... OMG. Wij willen echt meteen op reis naar elk land dat de 29-jarige Laura bezoekt. En dat vooral dankzij haar prachtige samenvattingen die gewoon op YouTube te vinden zijn en waar we allemaal van mogen meeproeven. We kunnen ons niet voorstellen hoeveel werk er in deze pareltjes van zo'n 1,5 minuut moet zitten. Wat we wel kunnen is er heel erg van genieten. Daarom een shoutout, want deze dame verdient wat ons betreft duizenden views. www.whatabouther.nl

Your Little Black Book

Altijd als wij op zoek zijn naar de fijnte hotspots van Nederland, maar ook dikwijls van het buitenland, komen we uit op deze blog. Your Little Black Book kent de fijnste plekjes om te winkelen, maar vooral ook om heerlijk te eten. En omdat voedsel en reizen voor ons hand in hand gaan, konden we niet anders dan deze blog een ereplekje in de lijst geven. www.yourlittleblackbook.me/nl