Nederlanders zitten overal

“Oh gezellig, ALWEER Nederlanders.” Een heerlijke eerste kennismaking met het hostel in Semporna op Maleisisch Borneo. We moeten een beetje lachen om de licht-negatieve uitspraak van Pim of Jasper of misschien was het wel een Koen. Tijdens onze reis komen wij namelijk helemaal niet zo gek veel Nederlanders tegen. Maar hier is het raak! Tijdens onze paradijselijke dagen op het eiland Mabul voelt het verrassend veel als Nederland, zoveel Nederlanders komen we tegen.

Eerder tijdens onze reis zijn we enkel Nederlanders tegengekomen in de trein in Rusland, in een hostel in Beijing en in Japan bij een – jawel – Nederlandse les. Maar in Maleisië lijkt iedereen de Nederlandse zomervakantie te vieren.

In de Taman Negara komen we een hele groep Nederlanders tegen, waaronder een pasgetrouwd stel die op huwelijksreis zijn en romantisch samen door de modder ploeteren (met bloedzuigers!). Op de Perhentian Islands is onze duikinstructrice half-Nederlands, maar aan haar Nieuw-Zeelandse accent hoor je het niet. Dit levert haar een hilarische situatie op wanneer er een stel uitgebreid de hele duik begint af te kraken – in het Nederlands. Het is de enige keer dat ze Nederlands spreekt tegen ‘vreemden’, maar het was de ‘godverdomme’ als reactie 100% waard.

Op Maleisisch Borneo is het weer raak. Na een ruime maand als een ‘local’ te hebben geleefd op Penang, vinden wij het stiekem ontzettend leuk om andere westerlingen te ontmoeten in hostels en op de duikschool. Grappig genoeg lijken andere Nederlanders daar niet altijd zo over te denken. “Hee, nog meer Nederlandse meiden” zegt een lange – nog langer dan wij – blondine die voor de duikschool in Semporna werkt. Met zo’n toon waarvan je je afvraagt of het gemeend is, of het sarcasme is.

De gezellige Elle en Inge – uit het zuiden van ons landje – vinden het oprecht leuk om met ons een praatje aan te knopen. Op de boot naar Mabul hebben we heerlijke koetjes- en kalfjes gesprekjes en in de dagen daarna checken we regelmatig even of we het nog allemaal naar ons zin hebben. Natuurlijk bespreken we ook uitgebreid het weer, hoeveel andere Nederlanders er ook nog zijn en hebben we het vooral heel ‘gezellig’.

De Nieuw-Zeelandse Andre sluit zich af en toe bij ons aan en merkt ook op dat het gezellig is. Hij vertelt ons dat hij Nederlanders altijd blij vindt klinken. Steek die maar in je zak! Uiteraard leggen we hem maar al te graag uit hoe leuk onze taal is met woorden als ‘gezellig’, ‘leuk’ en ‘lekker’. Het zijn zulke gevoelswoorden die in het Engels al snel door de Nederlander wordt samengevat als ‘nice’, maar wat eigenlijk de plank misslaat.

En dan komen we er ook nog achter dat de resort-manager van de duikschool Nederlands is. Amanda is ook onze dive master voor een dag en we vragen haar naar haar ervaring met ‘Nederlanders overal’. En grappig genoeg is dat haar ervaring niet. Het komt met vlagen, maar zo gaat dat met alle nationaliteiten. Er is altijd wel een periode waarin er veel Nederlanders zijn, maar zo gaat dat ook met Duitsers of Chinezen.

Toch wel bizar dat er niet zo gek veel Nederlanders op de wereld zijn, maar toch waaieren we ons uit over de hele wereld. Blijkbaar gaat tweederde van de Nederlanders op vakantie en zelfs meer dan twee keer per jaar! Het zou te wijten kunnen zijn aan ons DNA, het schijnt dat reislustigheid overgedragen wordt. En aangezien iedereen tegenwoordig afstamt van de reislustige wereldveroveraars uit de Gouden Eeuw, is het best logisch dat we overal te vinden zijn!

Over de Reismeisjes

Als jonge - net afgestudeerde - twintiger weet je het: het is nu of nooit. Mijn vriendin en ik besloten voor 'nu' te kiezen, zeiden ons werk en appartement op en verkochten onze spullen. Klaar om op wereldreis te gaan en ook zulke jaloersmakende #travelcouple Instagramfoto's te maken. We kiezen alleen niet voor de makkelijkste weg: we beginnen onze reis namelijk in Rusland en trekken dan verder via China, Japan en Korea! In mijn blogs voor Metro schrijf ik over onze avonturen. Ben je benieuwd naar meer, neem vooral een kijkje op onze website onceuponajrny.com!