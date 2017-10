Met gevaar voor eigen leven in oostelijk Sabah

Met gevaar voor eigen leven reizen wij twee weken door Sabah. Het gevaar is volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken groot. Ze geven namelijk een negatief reisadvies af voor de oostelijke kuststrook van Sabah en de oostelijke eilanden. “Criminelen ontvoeren met enige regelmaat toeristen uit resorts. De groepering Abu Sayaf, gelinkt aan Islamitische Staat, is mogelijk bezig het werkgebied in Sabah uit te breiden. Deze groepering heeft in het verleden ook toeristen ontvoerd.” Het is mogelijk, maar waar is een terroristische aanslag tegenwoordig onmogelijk? Een beetje rondvragen in Sabah zelf leidt tot de conclusie: gewoon gaan. Lekker spannend, op naar Mabul. Niet in een luxe resort – ‘mogelijk’ teveel risico – dat is sowieso de eerste plek waar mensen worden ontvoerd natuurlijk. Oké, eerlijk, het past ook niet in ons budget.

Reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn ontzettend handig. Ze worden samengesteld vanuit informatie uit de lokale ambassade, inlichtingsdiensten, vertegenwoordigingen van andere landen, lokale autoriteiten, bedrijven en andere organisaties. Een boel betrouwbare bronnen dus! Voordat je op vakantie gaat, kun je je zo makkelijk laten informeren over (de veiligheid van) het land waar je naartoe gaat. Maar het blijft een advies en adviezen zijn zoals opdrachten van je moeder: het is een goed idee om te luisteren, maar je kan het ook lekker niet doen.

In een Facebook-groep voor backpackers vraagt Tessa zich af hoe het gesteld staat met de veiligheid aan de oostkust van Sabah, omdat ze er binnenkort naartoe wil. Haar vraag is specifiek gericht op de reizigers die er onlangs zijn geweest, dus ik reageer op haar bericht over onze ervaring – die geen moment onveilig voelde. En wij waren niet de enigen.

Lees ook: Nederlanders zitten overal

Grappig genoeg levert deze vraag vooral reacties op van Hollanders die niet (recent) aan deze kant van de wereld zijn geweest, maar wel hun mening klaar hebben over naïeve reizigers die het negatief reisadvies in de wind slaan. Vooral Niek maakt zich ontzettend druk: "Een gewaarschuwd mens telt voor twee’ en dat het echt heel dom is om de stoere bink uit te gaan hangen. ‘Het is daar gewoon niet veilig, ook al voelt 90% van de inwoners zich wel veilig."

Maar dan komt Ferdi – met een hele andere kijk erop – met een interessante opmerking: "Gewoon lekker gaan, alsof het hier zo veilig is". En dat zette me aan het denken. Een beetje research wijst uit dat Amerika een negatief reisadvies afgeeft voor Europa. En bij het reisadvies voor Nederland staat als eerste: terrorisme. “Betrouwbare informatie duidt erop dat terroristische groepen nog steeds mogelijke aanslagen plannen.”

Waar zijn we tegenwoordig nog veilig? Als er een veilige plek is, is het IJsland. IJsland is al zes jaar op rij verkozen tot het veiligste land ter wereld. Laten we anders met zijn allen daarheen verhuizen! En laten we vooral nooit meer op reis gaan. Want eerlijk: reizen brengt risico's met zich mee, hoe dan ook. Grotere kans op ziektes, gestolen en kapotte spullen en andere narigheid. Ik zeg het je: allemaal naar IJsland!

Lees ook: Met een schoonheidsspecialiste in de jungle

Over de Reismeisjes

Als jonge - net afgestudeerde - twintiger weet je het: het is nu of nooit. Mijn vriendin en ik besloten voor 'nu' te kiezen, zeiden ons werk en appartement op en verkochten onze spullen. Klaar om op wereldreis te gaan en ook zulke jaloersmakende #travelcouple Instagramfoto's te maken. We kiezen alleen niet voor de makkelijkste weg: we beginnen onze reis namelijk in Rusland en trekken dan verder via China, Japan en Korea naar Zuidoost Azië! In mijn blogs voor Metro schrijf ik over onze avonturen. Ben je benieuwd naar meer, neem vooral een kijkje op onze website onceuponajrny.com!