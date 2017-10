5x wegdromen bij reisfilms op Netflix

Zak onderuit in je stoel, laat die popcorn poffen en droom onbeperkt weg bij de vijf fijnste reisfilms die Netflix rijk is: hoef je niet eens je koffers voor te pakken.

1. Surfwise

In deze documentaire staat Dorian ‘Doc’ Paskowitz centraal: een bekende surfer én arts die met zijn vrouw en negen (!) kinderen alle stranden ter wereld afreisde om te surfen. Je krijgt ongetwijfeld per direct zin om met je surfplank richting de golven te rennen, al wordt daarentegen af en toe pijnlijk duidelijk dat hun vrijgevochten leven ook zijn schaduwzijdes had.

2. Chef’s table

Eten én verschillende culturen, dat is de topcombinatie die documentaire Chef’s Table serveert. Als groot chef-kok blijk je niet alleen talentvol te moeten zijn, maar ook flink avontuurlijk, wat voor de creatieve smaakmakers in deze serie in ieder geval geen enkel probleem is. Van Modena tot Los Angeles en Buenos Aires naar Melbourne – Chef’s Table biedt een letterlijke kijk in iedere gepassioneerde keuken.

3. Tales by Light

Geef Canon Australië en National Georgraphic een documentaire en Tales by Light is wat eruit rolt: een adembenemende 6-delige serie over fotografie. In dit eerste seizoen worden vijf fotografen gevolgd tijdens hun bijzondere reizen, soms onder extreme omstandigheden: toch passeren de mooiste natuurgebieden en verhalen aan de lopende band de revue.

4. Kon-Tiki

Kon-Tiki is een reis terug in de tijd, naar de avonturier Thor Heyerdahl in 1947. Hij wil bewijzen dat Polynesië werd bevolkt door kolonisten uit Zuid-Amerika en niet uit Azië. Hiervoor reist hij samen met een vijftal onervaren bemanningsleden op een vlot van balsahout van Peru naar Polynesië. 8000 kilometers vol met avontuur en spanning.

5. Le voyage au Groenland

Wat er gebeurt wanneer twee mannelijke acteurs uit Parijs uit het niets de stad verlaten en richting Groenland vertrekken, zie je in Le Voyage Au Groenland. De dertigers belanden in Kullorsuag, één van de meest afgelegen plekken van het land. Een verhaal over vriendschap, het ontdekken van charmes van lokale gebruiken en het uitpluizen van een nieuwe gemeenschap.