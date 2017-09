Vijf van de meest bijzondere hotels ter wereld

Zin in een avontuurlijke nacht? Wil je een keer in een iglo of in een hijskraan slapen? Metro heeft de 5 meest ongewone en bijzonder hotels voor je op een rij gezet.

Het Faralda Kraanhotel in Amsterdam, Nederland

Beleef een bijzonder hoogtepunt in het Hijskraanhotel. Het goede nieuws is: voor deze speciale slaapplaats hoef je niet eens heel ver te reizen. Het Faralda Kraanhotel is gevestigd in een Rijksmonumentale hijskraan van 50 meter hoog die staat op het NDSM-terrein in Amsterdam-Noord. Het hotel heeft drie kamers en je moet je creditcard wel even flink laten wapperen, want de goedkoopste kamer is 595 euro per nacht. Maar dan heb je wel een fenomenaal uitzicht over Amsterdam en een privé jacuzzi. Sowieso een nacht om nooit meer te vergeten. NDSM-plein 78, Amsterdam Noord, Amsterdam. Prijs: vanaf 595 euro per nacht.

IJshotel in Jukkasjärvi, Zweden

Dit is verreweg de coolste plek om te overnachten. Het IJshotel in Jukkasjärvi is het oudste ijshotel ter wereld. In de beginjaren werd het hotel elk jaar opnieuw opgebouwd. Maar tegenwoordig is de technologie zo aangepast dat je het hele jaar in dit coole hotel kunt slapen. Ook zonder overnachting kun je een kijkje nemen in het hotel, je kunt een rondleiding nemen of een drankje bestellen aan de ijsbar. Marknadsvägen 63, 981 91 Jukkasjärvi, Zweden. Prijs: ongeveer 150 euro per nacht.

Grottenhotel in Negril, Jamaica

Droom weg bij deze adembenemende locatie in Negril. De accommodatie bestaat uit twaalf afgelegen hutten in de jungle-achtige tuinen, aan de top van een klif. In de grotten worden regelmatig diners georganiseerd, wat opzicht ook al een hele ervaring is. Volgens de Telegraph is dit hotel een van de lievelingsplekken van supermodel Naomi Campbell. Lighthouse Road, West End, Negril,Jamaica. Prijs: ongeveer 594 euro per nacht.

Casa Elemento in Minca, Colombia

Colombia is steeds populairder aan het worden bij backpackers. Niet zo gek want de cultuur en natuur van het land zijn zeker om over naar huis te schrijven. Ben je in het noorden van Colombia, zorg dan dat je een bezoekje brengt aan Minca en in het speciaal Casa Elemento. Dit hostel gelegen in de bergen is de ultieme chillspot. Er zijn meerdere hangmatten, waarbij je een heel bijzonder uitzicht hebt over de bergen. Het hostel beschik over een eigen moestijn en s'avonds wordt er de sterren van de hemel gekookt. 252 Cerro Kenedy Oriente, Minca, Colombia. Prijs: ongeveer 40 euro per nacht voor een tweepersoonskamer.

The Manta Resort, Pemba Island, Tanzania

Je bent gewaarschuwd, want als je dit hotel ziet dan wil je gelijk een ticket naar Tanzania boeken! Waarom? Het Mantra Resort in Tanzania heeft een eigen onderwaterkamer! Het drijvende hotel bestaat uit drie verdiepingen. Terwijl je in een heerlijk zacht bedje ligt, zwemmen de octopussen, inktvissen, trompetvissen en andere zeedieren langs je heen. Box 32, Tanzania. Prijs: ongeveer 1268 euro voor de onderwaterkamer.