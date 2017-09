Vijf heerlijke hotels in New York onder de 100 euro

New York is een goddelijke stad, dat weten we allemaal. Wat ook iedereen weet, is dat de hotels in de stad pittig aan de prijs zijn.

Daarom zocht Metro enkele toffe hotels voor je uit waar je onder de 100 euro per nacht terecht kunt. Met twee personen is zo'n retourtje Big Apple dan nog wel te doen toch?

U Hotel Fifth Avenue

We kunnen er kort over zijn: de locatie van dit hotel is top! Trouwens: het hotel zelf mag er ook wezen en is normaliter dan ook behoorlijk aan de prijs. Voor wie buiten het vakantieseizoen gaat gelden er echter leuke kortingen. En dan wordt zo'n hotelletje aan een van de tofste straten van New York toch opeens heel aantrekkelijk. Prijs: zo'n 94 euro per nacht. Adres: 373 Fifth Avenue, New York.

RIFF Downtown

Halló, mogen we even zeggen dat we echt verliefd zijn op dit pareltje van een - voor New Yorkse begrippen - budgettopper?! RIFF Downtown ligt in het Financial District van de stad en schijnt superaardig personeel te hebben. Maakt verder eigenlijk al niet meer uit, want de inrichting van deze hotelkamers is to die for. En je kunt op verzoek nog een spelcomputer op je kamer krijgen ook! Prijs: zo'n 96 euro per nacht, Adres: 102 Greenwich Street, Wall Street - Financial District, New York.

Lefferts Manor Bed & Breakfast

Dromen we allemaal niet stiekem van zo'n badkuip in ons huis? Nou, in dit hotel heb je in ieder geval voor een paar dagen zo'n prachtexemplaar in je kamer staan. En je slaapt ook nog eens in zo'n echt 'New York-straatje' met zo'n romantisch trappetje voor de deur. Fan! Prijs: zo'n 86 euro per nacht. Adres: 80 Rutland Rd, Brooklyn, New York.

Paper Factory Hotel

Werkelijk waar iedere kamer van dit hotel is supertof. Niet zo gek als je je bedenkt dat het hele hotel zit gevestigd in een oude papierfabriek. Dat is in de gangen en lobby nog heel goed terug te zien, dankzij het industriële interieur. Ja oké, je zit wel in Queens, maar who cares als je hier kunt slapen? Pak de metro en je zit zo in Manhattan. Prijs: zo'n 96 euro per nacht. Adres: 37-06 36th Street, Queens, New York.

Private Room B

Oké we spelen een klein beetje vals, maar het is nog best lastig om toffe hotels onder de 100 euro te vinden in een van de meest toeristische steden ter wereld. Daarom ook een überfijne Airbnb op dit lijstje die ook ruim onder de 100 euro per nacht blijft. Hip, in het gezellige Brooklyn en met een 5-sterren beoordeling van de ruim 150 reizigers die hier al geslapen hebben. Als dat geen gouden Airbnb-tip is... Prijs: zo'n 81 euro per nacht. Boek hier.