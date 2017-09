Vijf keer bijzonder slapen voor minder dan 100 euro

Oost, west, thuis best? Nouja niet als je ook voor minder dan 100 euro per nacht in een 200-jaar oude kerk kunt slapen. Inspiratie nodig voor een verrassend weekendje weg? Metro zet de vijf meest speciale Airbnb slaapplaatsen voor je op een rij.

Droomde je er vroeger ook altijd van om in een boomhut te slapen? Dan wordt het misschien tijd om je droom waar te maken. Voor minder dan 100 euro per nacht slaap je namelijk in een Iers kasteel of in een romantische Friese boomhut.

Toren, Toscane, Italië

In deze toren voel je je een echte prinses. In het Italiaanse Toscane kun je deze prachtige slaapplek huren, inclusief uitzicht over het meer van Trasimeno. De toren was vroeger een oude stal, maar is gerestaureerd tot deze bijzondere toren. Ideaal voor een romantisch weekendje weg, want dit speciale stulpje heeft maar één slaapkamer. (82 euro per nacht, boek hier)

Yurt, Franse Alpen, Frankrijk

Ben je toe aan beetje rust en wil je de drukke stad ontvluchten? Dan is een nachtje in deze speciale Yurt in de Franse Alpen, zeker aan te raden. In deze ecologische tent geniet je volop van rust in de natuur. Een beetje back to basic is het wel, want er is geen stromend water, maar er zijn beekjes in de buurt. Ook kun je gebruik maken van de speciale regenreservaten. (73 euro per nacht, boek hem hier)

Surf bus, Driehuizen, Nederland

Ook in eigen land heb je genoeg leuke plekjes. Deze zeven meter lange klassieke Mercedes van dertig jaar oud staat op een boercencamping naast het dorpje Driehuizen en vlakbij het Alkmaardermeer. Je mag er niet in rijden, maar kunt er wel gezellig in logeren. En dan nog best ruim ook: er is plek voor vijf personen. (77 euro per nacht, boek hier)

Boomhut, Friesland, Nederland

We blijven nog even in Nederland, want in Friesland kun je voor 92 euro per nacht slapen in een milieubewuste boomhut. De hut is goed geïsoleerd, dus ook in de winter kun je nog prima 'de boom in'. Dankzij de glas-in-lood ramen kun je vanuit de boomhut over het Friese landschap kijken. (92 euro per nacht, boek hier)

200 jaar oude kerk, Galway, Ierland

Oké; je betaalt iets meer dan 100 euro per nacht, maar dan slaap je wel op een hele bijzondere plek. De bijna 200-jaar oude kerk dateert uit 1820 en is honderd jaar later gerestaureerd. De accommodatie ligt op 20 minuten afstand van de bekende kliffen van Moher en binnen een uur ben je in Dublin. (108 euro per nacht, boek hier)