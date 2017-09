De lekkerste plek ter wereld

De Indiase, Chinese, Peranakanese en Maleisische keuken worden vertegenwoordigd op Penang. We kijken onze ogen uit op straat en bij alle food courts. Er is werkelijk waar voor iedereen wat: HEMELS! In 2014 werd Penang door Lonely Planet zelfs uitgeroepen tot beste culinaire (reis)bestemming. Wij snappen wel waarom...

Het concept ‘eten-op-straat’ is wereldwijd razend populair – denk aan alle food trucks en het bekende Asian street food idee. Het Maleisisch ‘venter voedsel’ is echt geweldig. Penang wordt ook wel de Parel van de Oriënt genoemd, omdat het vanaf 1786 een belangrijke handelsroute was voor Europa, het Midden-Oosten, India en China. Dit is waar Penang de verschillende culinaire invloeden aan te danken heeft.

Georgetown is het culinaire hart van Penang en wij hebben de mazzel dat er een enorm food festival is als wij er zijn. De beste 100 stands van Penang hebben zich verzameld rondom Beach street, een van de hoofdstraten van Georgetown. Er is niet alleen veel eten, er is ook een kermis, muziek, entertainment en een vuurwerkshow!

We hongeren ons een dag lang uit, om ’s avonds zoveel mogelijk te kunnen verorberen. Aangekomen op het festival is meteen duidelijk dat het feest is. Het is ook overweldigend druk. Het is ook al snel duidelijk wat de beste kramen zijn: zo staan er ellendig lange rijen voor de geroosterde kip.

De jacht naar het populaire street food verloopt soepeltjes. Binnen de kortste keren hebben we char kway teow gevonden, een gerecht van platte rijst noedels met garnalen, taugé en nog veel meer. De asam laksa – dikke noedels in een visbouillon – slaan we vandaag over; dat vonden we in Kuala Lumpur echt niet te eten. Hokkien mee valt wel goed in de smaak, met een basis van ei-noedels in een varkensbouillon met garnalen, ei en een soort spinazie. Mee goreng kennen we al van de afhaalchinees in Nederland. Het is dan wel weer grappig dat we die in China nergens zijn tegengekomen. Lichtelijk ongemakkelijk is het als we we vragen om 'foe jong hai'. Dat is dus iets Chinees-Indonesisch, en helemaal niet Chinees. Wanton mee is de winnaar van de proeverij. Het gerecht – met alweer noedels – bestaat uit een bouillon basis met dumplings erin, spinazie achtige groente en gedecoreerd met stukjes varkensvlees.

Op Penang genieten we verder van heel veel Indiaas eten: we eten niet alleen kip tandoori, maar er zijn iij restaurants gespecialiseerd in dosa, naan, vegetarische- of curry-gerechten, of het bananenblad concept. Dat laatste kende wij nog niet. Er wordt een bananenblad voor je neergelegd en er staan ineens vier mannen met verschillende potjes, sausjes en bijgerechten omheen. Of je binnen vijf seconden maar even kunt aangeven wat je allemaal op je bord – excuus, bananenblad – wilt hebben. Voor we het door hebben, ligt het blad vol en kunnen we eten. Met onze handen. Na afloop hoor je het blad om te slaan naar hoe het gesmaakt heeft. Natuurlijk slaan wij het blad naar ons toe dicht: het was goddelijk lekker.

Onze culinaire zoektocht is nog niet afgelopen in Maleisië, want we vliegen door naar Maleisisch Borneo. To be continued…

