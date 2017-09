Naast elkaar in het vliegtuig? Dat kost een fortuin

Wil je in het vliegtuig perse naast elkaar zitten? Dan kan dat een behoorlijke kostenpost worden, blijkt uit onderzoek van boekingssiteTix.nl.

Tix.nl onderzocht vijftien vliegtuigmaatschappijen waar Nederlanders veelvuldig gebruik van maken en wat blijkt: voor het reserveren van een vliegtuigstoel moet je flink dokken. Zo kan een compleet gezin al gauw 100 euro extra kwijt zijn als ze samen willen zitten.

De duurste vliegtuigmaatschappijen zijn volgens het onderzoek Lufthansa, AirBerlin en Eurowings. KLM komt verrassend goedkoop uit de test. In het midden hangen prijsvechters als Ryanair, EasyJet en Vueling en Transavia, TUIfly en Corendon.

'Totaal geen overzicht'

Volgens een woordvoerder van Tix.nl zijn er honderden verschillende tarieven voor de zitplekken in vliegtuigen, die nog eens bovenop de ticketprijs terechtkomen. De prijs is afhankelijk van de plek van de stoel in het vliegtuig, of je bij het raam of gangpad zit, hoeveel beenruimte je hebt en of je dus samen wil zitten. „Voor de reizigers is er totaal geen overzicht”, meldt de woordvoerder aan De Telegraaf.

De populairste plekken? Op de eerste rij en bij de nooduitgang, maar dat zijn dan ook vaak de duurste. „De consument klaagt steen en been over de verborgen meerkosten, die vaak pas tijdens de boeking duidelijk worden”, zegt de woordvoerder. „Als je vooraf geen specifieke plek of plekken vastlegt, bestaat de kans dat het gezin of reisgezelschap lukraak verdeeld over het hele toestel zit. Je wordt dan haast gedwongen bij te betalen."

100 procent helder

Ook de Consumentenbont maakt zich kwaad over de verborgen kosten en wil dat maatschappijen ervoor zorgen dat alle kosten van het boeken vooraf 100 procent helder zijn, zodat je maatschappijen eerlijk met elkaar kunt vergelijken. „Wie iets comfortabeler wil zitten, moet bij meer dan 80 procent van de onderzochte vliegmaatschappijen gemiddeld zo’n 25 euro per persoon bijbetalen voor de gewenste plaats. Bijna een kwart rekent ook meer voor raam of gangpad. Soms is een dure reservering zelfs verplicht of is de optie om dat niet te doen onzichtbaar”, stelt een zegsman.