Huisje, (palm)boompje, hondje

En dan woon je tijdens je wereldreis ineens als expat op Penang! In een villa op een bewaakt terrein, met een auto van ‘de zaak’, een zwembad en een labrador. Tijdens onze wereldreis spelen wij even lekker huisje, boompje, beestje. Ook is het de perfecte gelegenheid om Penang van binnen en buiten te leren kennen.

Tijdens de eerste vijf maanden reizen ontmoeten we supertoffe mensen, slapen bij de leukste locals en genieten soms van onze privacy in een hotelkamer. Maar soms wil je even lekker uitslapen, je eigen eitje bakken voor ontbijt en daarna bij je vaste koffietent een geweldige cappuccino drinken. Tijdens het reizen kan het soms fijn zijn om even een plekje voor jezelf te hebben, op te laden, en om weer extra te kunnen genieten van alle mooie dingen!

Via een housesitting website belanden wij voor vijf weken op Penang, in Maleisië. Het eiland is vooral bekend om het stadje Georgetown, boordevol prachtige koloniale gebouwen, met Britse, Indiase en Chinese invloeden. Overal vind je street art. Het grootste gedeelte van het stadscentrum staat zelfs op de UNESCO werelderfgoedlijst! Ons oppashuis ligt echter in het zuiden van Penang, vlakbij het vliegveld. Dit geeft ons de mogelijkheid om meer van Penang te ontdekken én ons onder de locals te begeven.

We voelen ons al snel thuis door het multiculturele karakter van Maleisië. Tel daarbij op dat het eten op Penang fan-tas-tisch lekker en divers is, en wij zijn de gelukkigste meiden op aarde. We hebben ook een scooter te leen, dus we crossen als echte Maleisiërs (inclusief rare inhaalkunsten) het eiland over. We drinken koffietjes in de leuke koffietenten van Georgetown, bezoeken alle street art – meerdere keren – en genieten vooral heel erg van ons fantastische huis, zwembad en hond.

Op zaterdag is de lokale avondmarkt achter ons huis een vast ritueel geworden. Wel met een lange broek en lange mouwen, want Maleisië is overwegend moslim en op deze markt hebben we tot op heden nog geen andere blanken gespot. Iedere week worden we aangestaard door de plaatselijke bevolking die haar wekelijkse boodschappen doet.

Het leuke is dat we na verloop van tijd herkend worden! Bij ons vaste groentekraampje glimlacht de oudere man steevast wanneer hij ons ziet. De man van de lekkere Ban Jian Kuih (pinda pannenkoek) vraagt zich af of we hier soms werken en grapt dat we zijn pannenkoeken nog gaan missen. Vinden wij niet zo grappig, want hij maakt echt de lekkerste en die gaan we écht missen.

Van de voorgenomen rust komt uiteindelijk weinig. Er is simpelweg teveel te zien!

Over de Reismeisjes

Als jonge - net afgestudeerde - twintiger weet je het: het is nu of nooit. Mijn vriendin en ik besloten voor 'nu' te kiezen, zeiden ons werk en appartement op en verkochten onze spullen. Klaar om op wereldreis te gaan en ook zulke jaloersmakende #travelcouple Instagramfoto's te maken. We kiezen alleen niet voor de makkelijkste weg: we beginnen onze reis namelijk in Rusland en trekken dan verder via China, Japan en Korea! In mijn blogs voor Metro schrijf ik over onze avonturen. Ben je benieuwd naar meer, neem vooral een kijkje op onze website onceuponajrny.com!

