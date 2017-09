Eindelijk die langverwachte stedentrip boeken?

Vakantieveilingen helpt!

Het najaar is één van de beste periodes om een stedentrip te maken. De grote drukte en de enorme hoogseizoenprijzen zijn voorbij en de aangename temperatuur maakt dat je niet gelijk in zweten uitbarst. Of je nou gaat met vrienden of romantisch met je partner; op VakantieVeilingen vind je tijdens de Stedentripweken de perfecte bestemming. Wat dacht je van Dubai, New York of Barcelona? De veilingsite geeft 3 tips voor een geweldige én goedkope stedentrip.

Tip 1: Zo bepaal je jouw bestemming

Waar gaat jouw hart sneller van kloppen; zon, strand of een andere cultuur ervaren? Voor iedere reiziger is er een geschikte bestemming. Zo ga je voor een strandvakantie naar Valencia, om te shoppen naar Milaan of New York en voor een hele nieuwe ervaring vlieg je naar Dubai.

Win 2 vliegtickets!

Tip 2: Zo bespaar je kosten

Heb je jouw bestemming uitgekozen? Ga dan op zoek naar een goed hotel voor een zachte prijs. Hoe? Laat je verrassen door een Mystery Hotel, neem wat risico en boek lastminute of bied vanaf € 1,- mee op een complete reis. Zo sleep je er gegarandeerd een goede deal uit. Bij VakantieVeilingen zijn vluchten meestal inbegrepen. Boek je liever je hotel en vlucht apart? Boek je vliegticket dan op dinsdagmiddag voor de laagste prijs. Ook als je alleen handbagage meeneemt, ben je voordeliger uit.

Tip 3: Zo maak je het onvergetelijk

Loop eens over ongebaande paden. Zoek contact met locals en vraag hen tips. Wie kent de stad nou beter? Bijvoorbeeld dat je bij Stumptown Coffee Roasters de beste cappuccino van New York drinkt, dat in Berlijn de beste technofeestjes bij club Berghain zijn en dat je bij Ristorante Da Giacomo de lekkerste pasta van Milaan eet.

Ga relaxed op reis