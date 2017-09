Deze vintagewinkels in Florence zijn de moeite waard

Wie naar Florence gaat, kan zich natuurlijk te goed doen aan gloednieuwe kleding bij H&M, Zara of bij een van de duurdere winkels die de stad rijk is. Maar dat Florence ook een paar vintagepareltjes te bieden heeft, is minder bekend. Metro zocht de fijnste adresjes voor je op.

Stondo Vintage

Deze vintage store loop je heel gemakkelijk voorbij, maar dat zou zonde zijn. De winkel is namelijk gevuld met pareltjes van jassen, capes en accessoires. En het zijn er veel!

Adres: Borgo della Stella, 7/red, 50124

Righe a Pois

Er is hier niet alleen heel veel te vinden op vintagegebied, de aankleding is ook nog eens heel erg tof in deze vintagestore. Heb je geen idee hoe jij je vintage fashionable kunt kleden, dan moet je hier zeker eens een kijkje nemen.

Adres: Via Filippo Corridoni, 38R, 50134

Recollection

Een paar stappen verder zit nog een vintagestore (Ceri Vintage), maar wij zijn stiekem een grotere fan van Recollection. Laat je vooral niet misleiden door de entree, die eruit ziet alsof er enkel oude beeldjes en meubels te krijgen zijn in deze vintagestore: even verderop is namelijk een ruimte waar onwijs veel fashion te vinden is. En deze store is sowieso een lust voor het oog.

Adres: Via dei Serragli, 22, 50125

Boutique Nadine

Misschien wel de bekendste vintagewinkel van Florence en de eigenaar heeft dan ook twee filialen in de stad. Beiden zijn gevuld met klassieke items van beroemde designers als Gucci en Balenciaga. Voor wie daar geen geld voor heeft (want ook vintage kan nog aardig aan de prijs en soms zelfs duurder zijn): even rondsnuffelen is ook heerlijk in deze winkel.

Adres: Lungarno degli Acciaiuoli, 22/red, 50123

A Ritroso

Pff, wat een pareltje voor vintageliefhebbers die op zoek zijn naar betaalbare items van merken als Pucci, Gucci, Versace en Hermes. Oké, echt goedkoop zal het niet worden, maar wel goedkoper dan originele items en de eigenaresse geeft je ook nog eens gratis stijladvies. Twee vliegen in één klap toch?

Adres: Via Ghibellina, 24, 50122