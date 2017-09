Airline introduceert: nu vliegen, achteraf betalen

Het is waarschijnlijk de natte droom voor veel studenten en mensen die iets minder goed kunnen sparen: nu naar een heerlijke bestemming vliegen en later pas betalen.

Het kan vanaf nu met de Australische luchtvaartmaatschappij Jetstar Australia. Ze introduceren een systeem waarbij je pas achteraf hoeft te betalen en nu al naar de mooiste bestemmingen kunt vliegen.

Vier gelijke termijnen

Jetstar werkt samen met betalingssysteem Afterpay, waarbij klanten in kleine termijnen aankopen kunnen terugbetalen. Ze zijn hiermee de eerste vliegtuigmaatschappij die op afbetaling vliegtickets uitgeeft. Vanaf deze woensdag kunnen Australiërs een binnenlandse vlucht boeken en deze in vier gelijke, rentevrije tweeweekse betalingen.



Je kunt niet alle vluchten op afbetaling kopen: de deal is alleen beschikbaar voor vluchten die tussen de 200 en 1000 dollar kosten. Er wordt echter door velen enthousiast op het nieuws gereageerd, omdat de financiële stress van het boeken van een reis door dit initiatief afneemt.

Waarom?

Waarom Jetstar hiervoor kiest? „Onze missie bij Jetstar is om lage tarieven aan te bieden om ervoor te zorgen dat mensen meer, naar diverse plekken en vaker kunnen vliegen", aldus de CEO van Jetstar, Jayne Hrdlicka tegen travel.nine.com. „Ons partnerschap met Afterpay biedt klanten de mogelijkheid om een goedkope(re) vlucht uit te kunnen kiezen en deze pas over een tijdje te betalen, zelfs wanneer wij een 'uitverkoop' hebben."

Hoewel het systeem nog niet geldt voor vluchten buiten Australië, zit het er dik in dat klanten van de luchtvaartmaatschappij in de toekomst ook voor dat soort vluchten in termijnen kunnen betalen. De twee partijen zijn op dit moment aan het bekijken wat daarvoor de mogelijkheden zijn.