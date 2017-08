Steeds meer graffiti in de straten van Cuba

In de straten van Cuba zie je steeds meer straatkunst. De straten worden versierd door graffiti-artisten. Door middel van kunst proberen jonge Cubanen zich uit te spreken over sociale kwesties.

Weinig straatkunst

Graffiti zag je voorheen weinig in Cuba en haar streng gecontroleerde publieke ruimtes. Maar sinds de Carta Blanca in 2013 werd opgeheven, kunnen Cubanen makkelijk het land uit. En dat brengt steeds meer culturen van buiten het communistische land met zich mee. De cultuur van graffiti groeit.

De 27-jarige Yulier Rodriguez laat zich inspireren door Britse en Amerikaanse kunstenaars als Banksy en Jean-Michel Basquiat. Rodriguez maakt kunstwerken waar de personages vaak geen mond hebben. Daarmee wil hij protesteren tegen het feit dat de Cubanen vaak niet publiekelijk hun mening kunnen uiten zonder gevolgen, zoals je baan verliezen.

Onthoofde Trump

Fabian Lopez schildert onder de naam 2+2=5 en probeert ook aan te geven dat er iets niet goed gaat. De 20-jarige werd bekender na zijn portret van Donald Trump, waar je ziet dat iemand zijn afgehakte hoofd vasthoudt. Dat moet de woede van de Cubanen weergeven als het gaat om de manier waarop Trump met de open relatie tussen de twee landen omgaat. Het werk hangt er overigens niet meer, dat is overgeschilderd door de Cubaanse overheid.

Blije zombies

De 28-jarige Osmany Carratala staat bekend om zijn happy zombies, blije zombies. Die staan symbool voor de Cubanen zelf. Getraumatiseerd door de armoede van het verleden, nu slaven van de materialistische dromen. Graffiti-artiesten zijn altijd op hun hoede, vertelt hij. „We weten nooit wanneer de overheid de druk weer opvoert.”

Makkelijk is het niet, ook in Cuba is graffiti gewoon illegaal. Alledrie de kunstenaars zijn wel eens door de politie ondervraagd.