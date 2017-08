Festival Untold: Ook stewards dansen mee op de beats

Voor de derde keer vond afgelopen weekend het festival Untold in het Roemeense Cluj-Napoca plaats. Met zo’n 300.000 bezoekers is het het grootste festival van de regio en voor de festivalliefhebber past het zeker in het rijtje van festivals zoals Sziget, Exit Festival en Tomorrowland.

Eerder dit jaar werd het festival gekroond tot ‘Best Major Festival’. Er staan dan ook grote namen op de line-up; grote dj-namen zoals Martin Garrix, Afrojack, Sunnery James & Ryan Marciano en Armin van Buuren stonden geprogrammeerd. Voor de elektronische muziekfanaat is het genieten.

Vijf uur durende set

Op een gebied van meer dan 230.000 vierkante meter gaven meer dan 200 artiesten een show weg. Het decor van de mainstage, the dragon nest, neemt je mee naar een wereld van sprookjes en verhalen. De mainstage bevindt zich in de grote Cluj-Arena. Op het moment dat de Nederlander Armin van Buren het podium betrad, was de arena tot aan de nok toe vol met zijn fans. In de volgepakte Arena dansten zelfs de stewards mee op de beats van de muziek. En alle Roemeense fans werden getrakteerd op een ongekende set. Armin stond gepland van 3 tot 6 uur, maar de Nederlander plakte er 2 uur extra aan vast. Om acht uur 's ochtends stond van Buuren nog te draaien.

Naast de enorme Arena zijn er een overdekte stage en veel andere losse podia in het park. Mensen lopen uitgelaten rond, zijn vriendelijk en je treft er nauwelijks dronken mensen. Op het festival lopen veel lokale mensen rond en het is een opvallend gemixt publiek: van ouders met kinderen (uiteraard met oorkleppen op) tot jonge stelletjes.

Sprookjeswereld

Rondwandelend op het festivalterrein zitten mensen in perkjes op banken of bij een geweldig mooi verlichte fontein. Anderen liggen romantisch in een hangmat of zitten op een comfortabele zitzak onder een boom. Het geluid komt je van alle kanten tegemoet.

Uitgedoste dames flaneren over de hoofdweg naar de verschillende podia. Overal hangen lampionnen en lampen. Op de prachtig uitgelichte bomen in het park zijn sprookjesachtige gezichten geplakt. Je waant je dan ook in een sprookjeswereld waar op elke plek iets te beleven valt. Zo is er een plek om je telefoon op te laden door te fietsen, caravans staan onder bomen waarin je met je vrienden kunt gamen of je ervaart gewichtloosheid boven een groot luchtkussen. Je zult je op het festival dan ook geen moment vervelen.

De 23-jarige Robert komt hier voor de tweede keer. Hij is samen met een vriendengroep van veertig man gekomen. „Ik ben hier niet voor een specifieke artiest. De sfeer is hier geweldig. Het is voor mij vier dagen lang plezier.” Zijn vriendin denkt er precies hetzelfde over. „Het is voor mij wel een duur festival, maar ik heb het ervoor over.” Voor Nederlandse begrippen is een biertje voor 2 euro en een hamburger voor 4 euro goedkoop, maar als je je bedenkt dat het gemiddelde inkomen in Roemenië rond de 500 euro ligt, is het wel een dure aangelegenheid voor de gemiddelde Roemeense student.

Maar dat lijkt de pret niet te drukken. De 21-jarige Amdrei zit op een heuveltje even uit te rusten. Hij is net helemaal los gegaan in een tram, waarin alle dansers er voor zorgen dat het voertuig op de beat van de muziek meedeint. „Ik ben hier voor de vrouwen. Kijk om je heen, zijn ze niet prachtig? Er hangt hier een hele fijne sfeer en iedereen is vriendelijk”, vertelt de student, terwijl een fluorescerende bril op zijn hoofd steeds oplicht.

En daar heeft hij gelijk in. Zelfs de grootste en breedste Roemeen verontschuldigt zich als hij op mijn teen gaat staan. Het festival lijkt te verbroederen. Feestvierders, jong en oud, dragen Roemeense vlaggen op hun nek.

Kortom, iedereen die graag naar elektronische muziek luistert, kan hier zijn hart ophalen. Het festivalterrein ligt in een prachtige omgeving, dus voor of na het festival is er voor de reiziger genoeg te doen en te zien in het historische Transsylvanië.

