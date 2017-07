Dit zijn de mooiste eilanden ter wereld

Het Filipijnse eiland Palawan is voor de derde keer verkozen tot 's werelds 'beste' eiland, door het Amerikaanse reismagazine Travel + Leisure. Het eiland scoort volgens lezers het hoogste op de meter met 93.15 punten van de 100 die per eiland gegeven kunnen worden.

'Mooiste plek op aarde'

Palawan ging er vorig jaar ook al met de prijs vandoor. Wat er zo mooi is aan Palawan? ,,Er is niets zo mooi als je onderdompelen in de natuurlijke schoonheid van deze Filipijnse archipel, die door veel lezers als rustiek, romantisch, betaalbaar en ontspannend wordt beschreven", aldus Rebecca Ascher-Walsch van Travel + Leisure. ,,Volgens een fan is het de mooiste plek op aarde."

Ook de overige plekken die de top 10 haalden, lijken vooral op schoonheid zijn uitgekozen. Zo staat het Griekse Santorini met zijn witte huisjes en prachtige zonsondergang op de vijfde plek, heeft Hawaii met de prachtige natuur van Maui en Kauai een zesde en zevende plek weten te veroveren en doet ook het Indonesische Bali het dit jaar weer ontzettend goed bij de lezers met een tiende plek.



Staat jouw favoriete eiland in de top 10, of vind jij dat iets mist in deze lijst met prachtige bestemmingen?

1. Palawan (Fillipijnen)

2. Hilton Head Island (Amerika)

3. Boracay (Filipijnen)

4. Galapagos eilanden

5. Santorini (Griekenland)

6. Maui (Hawaii)

7. Kauai (Hawaii)

8. Ischia (Italië)

9. Hvar (Kroatië)

10. Bali (Indonesië)