Deze kaart laat je zien waar de hipsters uithangen

Op stedentrip en benieuwd op welke plekken het leuk, waar de toeristen uithangen en waar de locals zich bevinden? Daarvoor kun je de Lonely Planet raadplegen, maar een actueler overzicht krijg je met Hoodmaps.

Deze website is een initiatief van Pieter Levels, die een aantal jaar geleden voor een vriendin in kaart bracht die Amsterdam bezocht. Op een kaart gaf hij aan welke delen van de stad nog authentiek en leuk zijn en welke plekken ze vooral moest vermijden.

Het mag geen verrassing zijn dat Levels de binnenstad van Amsterdam volledig rood kleurde, vanwege het grote aantal toeristen. Een deel van de wijken eromheen die binnen de ring liggen, kleurde hij groen en bestempelde hij als ‘fun’.

Een alternatieve reisgids

Levels reist veel en dat bracht hem op het idee om hetzelfde te doen voor andere steden, vertelt hij aan De Volkskrant. Aangezien hij van al die andere plekken niet genoeg kennis had, gebruikte hij hiervoor informatie van andere mensen. Dit resulteerde in Hoodmaps, een website waarop internetgebruikers aan kunnen geven waar bepaalde groepen mensen zich in een stad begeven.

Het leuke is dat er hiermee geen eenzijdige blik op een stad wordt gegeven, maar dat iedereen de kans heeft om zijn eigen bijdrage te leveren. Bovendien ontwikkelen delen van steden zich vaak snel en kan Hoodmaps dit tempo beter bijhouden dan een reguliere reisgids. Was Amsterdam-Noord bijvoorbeeld een aantal jaren terug nog niet zo in trek, nu is er van alles te doen.

Naast Hoodmaps gebruiken vanuit toeristisch perspectief, is het ook gewoon leuk om rond te kijken op de kaart van je eigen stad. Zo vind je in Amsterdam-Noord de ‘hipsters buying houses from arbeiders’ en in de Kinkerbuurt de ‘expats that wish they were native’.

Levels heeft succes met Hoodmaps. De website kwam eerder deze maand op de voorpagina van Reddit terecht. Dat succes draagt overigens enorm bij aan de kaarten van de verschillende steden. Hoe meer de kaarten virtueel ingekleurd worden, hoe beter.