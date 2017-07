5 keer 'onontdekte stranden' in Europa

De zomervakantie is in volle gang. Mocht je nou nog geen vakantie hebben geboekt en een keer iets anders willen dan het standaard Mallorca, Ibiza, Côte d'Azur of het Gardameer? Dan heeft Metro de mooiste onontdekte stranden van Europa voor je op een rij gezet.

Porthcurno, Cornovaglia, Engeland

Je zal het bijna vergeten, maar Groot Brittannië is een heel groot eiland en heeft dus zat stranden. Als je niet beter weet zou je waarschijnlijk denken dat het strand van Porthcurno ergens in het Caribisch gebied ligt. Niets is minder waar, want dit stukje strand met turquoise water en wit zand ligt in Cornwall in het Westen van Engeland. Vlieg naar Newquay Cornwall airport of neem de trein/bus vanaf Londen en je waant je zo op een tropisch eiland, maar dan gewoon in Engeland!

Kynance Cove, Engeland

Nog een goede reden om naar Cornwall te gaan: Kynance Cove. Ook wel bekend als meest gefotografeerde strand van Cornwall. Het is even een stukje rijden vanaf Cornwell, maar tegenwoordig is het beter bereikbaar doordat de weg er naartoe is verbeterd. Bovendien is er meer parkeermogelijkheid. Kynance Cove is tevens ook een goede bestemming om te surfen.

Es Grau, Menorca

Menorca vormt samen met o.a. Ibiza, Mallorca en Formentera de eilandengroep de Balearen. Toch is Menorca nog een stuk minder populair, maar daarom niet minder mooi. Es Grau is een typisch Spaans vissersdorpje omringd door een prachtig natuurpark: Albufera des Grau. Er komen honderd verschillende vogelsoorten en unieke planten voor.

Møns Klint, Denemarken

Aan de oostkust van Denemarken vind je de Møns Klint, aan de Baltische Zee. Deze plek staat vooral bekend om de spectaculaire kalkrotsen die zijn ontstaan in de ijstijd (65 miljoen jaar geleden). Het is dan ook een populaire plek bij wandelaars. Vanaf Kopenhagen ongeveer twee uur rijden.

Grüner See 'Green Lake', Oostenrijk

Ga je graag snorkelen of duiken op vakantie? Dan hoef je deze zomer helemaal niet zo ver te reizen, want je kunt ook heel goed snorkelen in dit Oostenrijkse park. Park? Ja, park! Elk half jaar ondergaat het natuurgebied in de Oostenrijkse regio Tragöb een transformatie. In de winter is het een park; niet bijzonder groot en slechts één tot twee meter diep. Maar in de zomer is er van het wandelgebied weinig meer over. Doordat het smeltwater van de omliggende bergtoppen naar beneden stroomt, komt het park tot wel 12 meter onder water te liggen. Snorkelaars en duikers komen onderweg bankjes, bomen, bordjes en bruggen tegen. Green Lake ligt op ongeveer een uurtje rijden van Wenen.

Rügen, Duitsland

Jawolh, in Duitsland hebben ze ook genoeg mooie stranden. Rügen is ook wel bekend als Rugia Island, ligt in de Baltische zee en het is een populaire bestemming voor wind- en kitesurfers. Het Jasmund National Park is onderdeel van het eiland en behoort zelfs tot de UNESCO. Met 1800 zonuren per jaar is Rügen het meest zonnige plekje van Duitsland en zeker een bezoekje waard. Vanaf Berlijn, Hamburg of Frankfurt reis je via Bergen met bus of trein naar Rügen.