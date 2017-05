Dit zijn de populairste attracties op Instagram

Een selfie met Mickey Mouse, een foto met de Mona Lisa of een kiekje in Carnival Festival. Een dagje weg is tegenwoordig niet compleet zonder een foto van de heuglijke gebeurtenis op Instagram. Maar welke locatie wordt nu het vaakst gedeeld met familie, vrienden en volgers?

Online reisaanbidder TravelBird heeft onderzoek gedaan naar de meest geïnstagramde toeristische attracties. Op basis van hashtags zijn 470 attracties in verschillende landen met elkaar vergeleken en bepaald welke bestemming het beste scoort op social media.

Meeste hashtags

De absolute koploper in Nederland is de Efteling. Dit pretpark werd maar liefst 228.638 keer in hashtags genoemd. Ook het Rijksmuseum is met 225.557 tags razend populair op Instagram. De derde trekpleister op de lijst is de Erasmusbrug in Rotterdam, deze werd meer dan 63.000 keer genoemd.

Wereldwijd gaat de eer van meest geïnstagramde toeristische attractie naar Disneyland in Californië, met meer dan 14 miljoen tags. Daarna volgen de Eiffeltoren (7.253,011) en Walt Disney World in Florida (5.465,098). De Efteling heeft trouwens ook een plekje bemachtigd in de globale top-100, het Brabantse pretpark staat op nummer 72.

#HappiestPlaceOnEarth

Om te bepalen welke toeristische attracties het meeste 'geïnstagramd' worden, werd er gekeken naar het aantal tags op het sociale mediaplatform. Er werd zowel gezocht naar de naam van de attractie zelf, als gerelateerde hashtags. In het geval van Disneyland was dat bijvoorbeeld #TheHappiestPlaceOnEarth en #disneylandpark. Daarna werden de tags samengevoegd en bepaald welke bezienswaardigheid het populairst is per regio. Dezelfde studie werd in 10 andere landen herhaald.

Bekijk hieronder de Nederlandse top-10:

Efteling

Rijksmuseum

Erasmusbrug

Van Gogh Museum

Euromast

Domtoren

Oudegracht

Walibi Holland

Oostvaardersplassen

Giethoorn