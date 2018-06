6 last minute-ideeën voor Vaderdag

Dolly Parton zong het al eens: ‘Working nine to five - what a way to make a living’. Natuurlijk is het fijn om eindelijk die felbegeerde baan te hebben na het studeren of jarenlang bijbeunen in verscheidene horecagelegenheden.

Toch kan het ook wennen zijn, zo’n nieuw ritme. Of je nu al een aantal jaren op een kantoor werkt, of net komt kijken in het ‘negen-tot-vijfleven’, sleur ligt altijd op de loer. Hoe voorkom je dat je op de automatische piloot gaat werken en hoe blijf je plezier uit je noeste arbeid halen? Twee experts vertellen over mindful werken.