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Psychologen schetsen toekomst van werk: AI als collega en een baas die zelfs je slaap controleert

Je baas die je slaap controleert en AI die je salaris bepaalt? Volgens psychologen zijn dat mogelijke toekomstscenario’s voor de werkvloer. Wetenschappers waarschuwen dat technologie ons werk ingrijpend kan veranderen, maar zien ook verrassende voordelen.

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Verschillende wetenschappers buigen zich over de vraag hoe ons werk er over honderd jaar uitziet. In het wetenschappelijke magazine Observer vertellen zij welke kansen en gevaren zij zien in de opkomst van kunstmatige intelligentie (AI).

Psychologen Andrea Bazzoli en Mindy Shoss schetsen verschillende toekomstscenario’s. In een daarvan verzamelen werkgevers steeds meer gegevens over hun personeel. Dat kan voordelen hebben. Zo kunnen werknemers sneller feedback krijgen en ondersteuning krijgen die beter bij hen past.

Maar wat als je werkgever ook buiten werktijd meekijkt? Met behulp van camera’s, slimme horloges en andere technologie zouden zelfs je eetgewoonten, slaapgedrag en sociale contacten in de gaten gehouden kunnen worden.

Ook zou AI kunnen bepalen hoeveel salaris je krijgt. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar hoe goed je naar verwachting presteert, maar ook naar het salaris waarmee je waarschijnlijk genoegen neemt. Dat maakt het een stuk lastiger om te achterhalen of je wel evenveel verdient als je collega.

Robots kunnen gevaarlijk werk overnemen door klimaatverandering

Toch zien de psychologen ook voordelen. Door klimaatverandering zouden sommige werkzaamheden in de toekomst te gevaarlijk kunnen worden voor mensen. Robots kunnen die taken overnemen, terwijl mensen op afstand toezicht houden.

“Robots werk laten doen dat te gevaarlijk is voor mensen, kan een grote vooruitgang betekenen voor de veiligheid op de werkvloer”, aldus Bazzoli. Volgens hem is het wel belangrijk dat werknemers de mogelijkheid krijgen om zich om te scholen.

Onderzoeker Cleotilde Gonzalez: AI moet onze denkfouten helpen voorkomen

Maar… wie is er nu eigenlijk slimmer, de mens óf AI? Ho, nee, stop. Volgens onderzoeker Cleotilde Gonzalez van Carnegie Mellon University moeten we stoppen met die vergelijking. Kunstmatige intelligentie zou ons juist moeten aanvullen en niet gezien moeten worden als een vervanging.

Daarvoor is het volgens haar belangrijk dat AI ook onze menselijke denkfouten leert begrijpen. Als technologie kan voorspellen welke fouten we maken, kan die ons ook helpen om ze te voorkomen. Maar ook daar kleeft een risico aan. Want hoe beter AI ons begrijpt, hoe makkelijker de technologie ook ingezet kan worden om ons te manipuleren.

Gaan we onze collega’s meer waarderen?

Erger jij je weleens aan een collega? In de toekomst ga je die menselijke interactie misschien juist meer waarderen, verwacht onderzoeker Katherine Collins. Hoewel AI steeds beter in staat is om met ons samen te werken, ontbreekt er volgens haar iets wezenlijks. Een menselijke collega kiest er bewust voor om tijd en energie in een gezamenlijk project te steken. AI doet dat niet. Zelfs de discussies en meningsverschillen op de werkvloer kunnen volgens Collins waardevol zijn. Samen ergens uitkomen en van elkaar leren, geeft ons namelijk ook voldoening.

Hoe onze werkvloer er over honderd jaar uitziet, staat overigens allesbehalve vast. Volgens de psychologen zijn het juist de keuzes die we nú maken die bepalen hoe prettig ons werk in de toekomst wordt.

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Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

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