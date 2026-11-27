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Dit zijn de beste techdeals tijdens Black Friday

Black Friday is het moment om te profiteren van de beste aanbiedingen, vooral qua tech, al haken andere branches ook steeds meer aan. WANT-hoofdredacteur Jeroen Kraak zet de beste deals voor de Metro-lezer op een rij.

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Haast elke winkel probeert een graantje mee te pikken tijdens Black Friday. Toch moet je echt goed zoeken naar echte aanbiedingen, aangezien sommige bedrijven schijnaanbiedingen promoten. Door al die aanbiedingen weet je bijna niet meer wat nu wel of geen goede deal is. Jeroen Kraak is hoofdredacteur van tech- en popculturewebsite WANT.nl. Hij heeft zijn favoriete techdeals op een rijtje gezet.

De beste techdeals tijdens Black Friday

Samsung Galaxy Z Fold 8

Door de iPhone Duo is de vouwtelefoon populairder dan ooit. Toch is een prijs van 2339 euro vrij fors. Gelukkig heeft Samsung een goedkoper alternatief. De Samsung Galaxy Z Fold 8 heeft ook het paspoortformaat en werd in juli geïntroduceerd voor 1999 euro. En ook dit is een geweldige telefoon, met een van de snelste chips en een prachtig vouwscherm. Inmiddels kun je ‘m tijdens Black Friday al vanaf 1344 euro in huis halen.

Nintendo Switch 2

Het gebeurt niet vaak dat consoles goedkoper worden, maar tijdens Black Friday is de Nintendo Switch 2 de uitzondering. Deze spelcomputer heeft een aantal ijzersterke exclusieve games. Het meest recente voorbeeld daarvan is The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Volgens veel gamers wordt deze gezien als een van de beste games ooit.

De leukste aanbieding is wat ons betreft een Nintendo Switch 2 in combinatie met de game Nintendo Switch Sports Resort. Hiervoor betaal je 488 euro in plaats van 529,99 euro. Het is de ideale game om samen met anderen te spelen. Er zijn echter ook deals in combinatie met andere games, zoals Mario Kart Worldtour en Pokémon ZA.

LG OLED B6

Black Friday is natuurlijk het moment om een televisie te kopen. Als je op zoek bent naar een OLED-tv, is de LG B6 een heel erg fijn instapmodel dat niet al te duur is. Normaal heeft deze 55-inchtelevisie een adviesprijs van 1299 euro, maar nu haal je ‘m in huis voor 799 euro. Voor een OLED-televisie is dat een zeer lage prijs, vooral van een gerenommeerd merk als LG. Hierop zie je series en films dan ook in topkwaliteit en zien je games op PlayStation 5, Xbox Series X of de Nintendo Switch 2 er een stuk beter uit.

Sonos Beam Gen 2

Hoewel Sonos eerst flink wat kritiek kreeg op de vernieuwing van zijn app, is het bedrijf weer helemaal terug. De app werkt weer geweldig en de audioproducten van het bedrijf behoren zeker tot de beste op de markt. Als je nog niet echt bekend bent met het merk, dan is de Sonos Beam Gen 2 de ideale soundbar om mee te starten.

Deze compacte soundbar brengt geweldig geluid. Tevens ondersteunt hij Dolby Atmos, wat films, series en games echt tot leven brengt. Normaal kost dit exemplaar 499 euro, maar nu haal je ‘m in huis voor 349 euro.

Garmin Forerunner 265

Black Friday is ideaal om je Sinterklaas- of kerstaankopen te doen, en wat is er nu beter dan alvast met je goede voornemens te beginnen? De Garmin Forerunner 265 is een sporthorloge dat je daarbij helpt. Het houdt workouts en gezondheidsgegevens nauwkeurig in de gaten. Bovendien ziet de smartwatch er ook nog eens goed uit, waardoor het prima is om ‘m altijd te dragen. Normaal kost dit exemplaar 419,99 euro, maar nu scoor je ‘m voor 269 euro.

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Geschreven door Jeroen Kraak Jeroen Kraak is hoofdredacteur van tech en pop-culture magazine WANT.nl. Hij weet alles over de laatste gadgets en technologische ontwikkelingen. Of het nu de iPhone, PlayStation 5 of nieuwste laptop is, hij kan je er alles over vertellen.



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