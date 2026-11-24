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Anthropic zakt onder introductieprijs van historisch beursdebuut

Anthropic is dinsdag op de beurzen in New York onder de introductiekoers van 83 dollar gezakt. Beleggers die afgelopen donderdag massaal instapten tijdens het recordbrekende beursdebuut van het bedrijf achter AI-chatbot Claude, zagen daarmee hun koerswinsten weer volledig verdampen.

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Het aandeel noteerde kort na aanvang van de handel op Wall Street ruim 6 procent lager op zo’n 82 dollar. Anthropic sloot afgelopen donderdag bij zijn debuut, waarmee een recordbedrag van 119,5 miljard dollar werd opgehaald, nog 17 procent boven de introductieprijs. Bij de opening op die dag steeg het aandeel zelfs 34 procent tot ongeveer 111 dollar.

Afgelopen vrijdag leverde Anthropic al een groot deel van die winst weer in. Ook maandag wist het aandeel niet te profiteren van de rally in de AI-sector, die volgde op de verrassende terugkeer van topman Jensen Huang bij Nvidia.

OpenAI

De snelle ommekeer bij Anthropic voedt de zorgen over de hoge waarderingen in de AI-sector en de enorme bedragen die in de infrastructuur voor kunstmatige intelligentie worden geïnvesteerd. Anthropic is het eerste grote AI-bedrijf dat zich bezighoudt met de ontwikkeling van taalmodellen (LLM’s) dat een beursnotering heeft gekregen en wordt beschouwd als een graadmeter voor de hele sector.

Anthropic en zijn rivaal OpenAI, de maker van ChatGPT, liggen ook onder een vergrootglas wat betreft de veiligheid van kunstmatige intelligentie na een reeks spraakmakende hackincidenten. Bovendien woedt er een fel debat over de vraag of deze technologie „existentiële risico’s voor de mensheid” met zich meebrengt, waarvoor Anthropic in zijn beursgangdocumenten zelf heeft gewaarschuwd.

OpenAI heeft inmiddels ook een beursgang aangevraagd, maar is niet van plan om voor 2027 daadwerkelijk naar de beurs te gaan.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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