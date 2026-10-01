Alarm om Meta-camerabril: vrouwen en minderjarigen stiekem gefilmd, organisaties eisen verkoopstop
Vrouwen en minderjarigen worden ongemerkt gefilmd met slimme camerabrillen, waarna beelden online worden verspreid. Organisaties grijpen daarom in: Offlimits en The Firewall eisen dat Meta de omstreden camerabril uit de handel haalt.
Volgens het AD belanden de beelden, die onder meer in winkelstraten en op stranden zijn gemaakt, vervolgens in besloten Telegramgroepen en op zogeheten creepshot-platformen.
Meta-camerabril maakt stiekem filmen opvallend eenvoudig
Zo heeft webwinkel Wehkamp besloten de camerabril van Meta direct uit het assortiment te halen. De bril is wereldwijd al miljoenen keren verkocht en in Nederland duizenden keren. Sportkoepel NOC*NSF adviseert onder meer voetbalbond KNVB en tennisbond KNLTB om de brillen te verbieden.
Sauna’s, sportbonden en winkels nemen maatregelen tegen camerabril
Ook sauna’s zetten de brillen per direct op de zwarte lijst. Hotels en cafés krijgen van brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland (KHN) het advies om hun huisregels aan te scherpen. Bij bol worden de brillen nog verkocht, maar een woordvoerder sluit een verkoopstop niet uit. „We begrijpen dat er zorgen bestaan over mogelijk oneigenlijk gebruik van dit soort technologie.”
Autoriteit Persoonsgegevens: anderen filmen vrijwel altijd verboden
Staatssecretaris Van Bruggen bevestigt aan het AD dat de Autoriteit Persoonsgegevens de afgelopen tijd zes meldingen heeft gekregen van mensen die ongevraagd zijn gefilmd met een camerabril. Op 22 september meldde de AP nog dat beelden van herkenbare personen niet zomaar gebruikt, gedeeld of gepubliceerd mogen worden
Of die beelden vervolgens ook zijn verspreid, is niet duidelijk. Hulporganisatie Offlimits, een meldpunt voor online seksueel misbruik, spreekt van veel meer meldingen en noemt die ‘slechts het topje van de ijsberg’.
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