Redactie
Redactie Tech 22 okt 2026
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NCSC onderzoekt eerste signalen van misbruik kwetsbaarheden PHP

ILLUSTRATIEF - De website van The PHP Foundation met een update naar de nieuwste versie van PHP, met twee patches om kwetsbaarheden te dichten. De kwetsbaarheden waren geconstateerd in de programmeertaal, waardoor kwaadwillenden mogelijk controle kunnen krijgen over servers. Wereldwijd draait circa 70 procent van de websites op PHP of toepassingen daarvan. ROB ENGELAAR / ANP
ANP / ANP / ROB ENGELAAR

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) onderzoekt de eerste signalen dat de kwetsbaarheden in programmeertaal PHP succesvol zijn misbruikt. Dat heeft de instantie gezegd in een nieuwe update, waarin wordt gesproken van mogelijk misbruik.

„De situatie kan snel verergeren”, voegt het NCSC daaraan toe. „Door gebruik van artificiële intelligentie (AI) kunnen deze kwetsbaarheden mogelijk nog sneller worden misbruikt.”

Het centrum stelt dat dit de urgentie versterkt dat organisaties snel beschikbare updates installeren. „We adviseren iedereen dan ook met klem om direct te patchen.”

Eerder zei het NCSC al dat er momenteel geen aanwijzingen zijn dat de beschikbare patches de kwetsbaarheden onvoldoende verhelpen.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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