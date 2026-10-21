Computernetwerk hoger onderwijs uit voorzorg deels uitgeschakeld
Delen van het gezamenlijke computernetwerk van universiteiten, hogescholen, mbo’s, academische ziekenhuizen en onderzoeksinstituten zijn woensdag uit voorzorg uitgeschakeld. Aanleiding is de waarschuwing voor kwetsbaarheden in de veelgebruikte programmeertaal PHP.
Het is niet bekend welke delen van het SURF-netwerk zijn uitgeschakeld. Ook de gevolgen voor bijvoorbeeld colleges en tentamens zijn nog niet duidelijk.
In de nacht van dinsdag op woensdag werd gewaarschuwd voor de kwetsbaarheden in PHP. De ontwikkelaars werken aan een update om het gat te dichten, een zogeheten patch. Die komt waarschijnlijk woensdagmiddag beschikbaar. „Details van de kwetsbaarheid zijn echter al uitgelekt. Die worden mogelijk misbruikt door kwaadwillenden”, meldt SURF.
ANP