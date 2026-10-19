Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Nieuwe campagne waarschuwt voor online oplichting: ‘Twijfel je? Klik dan weg’

Een appje van een bekende, een bericht van je bank of een aanbieding die bijna te mooi lijkt om waar te zijn. Online oplichters worden steeds slimmer en hun berichten zijn soms nauwelijks van echt te onderscheiden. Daarom start de overheid vandaag een nieuwe campagne met een simpele boodschap: twijfel je aan een link? Klik dan niet.

Metronieuws op WhatsApp De opvallendste nieuwtjes, mooiste verhalen en handigste tips direct in WhatsApp. Volg Metro

Onder het motto ‘Laat je niet interneppen’ willen de ministeries van Justitie en Veiligheid en Binnenlandse Zaken Nederlanders bewuster maken van online oplichting. De belangrijkste tip? Neem altijd drie tellen de tijd voordat je ergens op klikt, reageert of betaalt.

Bijna iedereen twijfelt weleens

Dat zo’n waarschuwing nodig is, blijkt uit onderzoek in opdracht van de ministeries. Maar liefst 94 procent van de volwassen Nederlanders twijfelt weleens of een link, advertentie of bericht betrouwbaar is. Toch klikken veel mensen alsnog door. En dat kan vervelende gevolgen hebben. Vier op de tien ondervraagden hebben weleens spijt gehad van een klik. Bijvoorbeeld omdat ze ingingen op een nepaanbieding of een betaalverzoek dat achteraf niet bleek te kloppen.

De cijfers liegen er niet om: jaarlijks krijgen twee op de drie Nederlanders te maken met een poging tot cybercriminaliteit. Zo’n 2,4 miljoen mensen worden daadwerkelijk slachtoffer.

Oplichters gebruiken steeds vaker AI

Volgens minister David van Weel (Justitie en Veiligheid) weten criminelen precies hoe ze mensen onder druk moeten zetten. Ze doen zich bijvoorbeeld voor als een pakketbezorger, bankmedewerker of overheidsinstantie en proberen je zover te krijgen dat je snel betaalt of persoonlijke gegevens deelt.

Ook kunstmatige intelligentie (AI) maakt het lastiger om nepberichten te herkennen. In combinatie met gegevens uit datalekken kunnen oplichters berichten maken die bijna niet meer van echte communicatie te onderscheiden zijn. Juist daarom is het belangrijk om naar je onderbuikgevoel te luisteren, benadrukt de minister. Dat korte moment van twijfel kan voorkomen dat je slachtoffer wordt.

Pas op voor dit WhatsApp-bericht

Hoe geraffineerd online oplichting kan zijn, blijkt uit een phishingactie die de afgelopen dagen veel meldingen opleverde. Via WhatsApp ontvangen mensen een bericht van een bekende met de vraag om te stemmen op een meisje genaamd Eliška, dat een gratis dansles zou kunnen winnen.

Bij het bericht staat een link. Wie daarop ingaat, loopt het risico dat criminelen toegang krijgen tot het eigen WhatsApp-account. Vervolgens kunnen zij ook contacten van het slachtoffer benaderen. Deze vorm van oplichting wordt ghost pairing genoemd. Daarbij koppelen criminelen ongemerkt een apparaat aan iemands WhatsApp-account, waardoor ze toegang kunnen krijgen tot gesprekken.

Wie vermoedt dat dit is gebeurd, doet er goed aan om direct in WhatsApp te controleren welke apparaten gekoppeld zijn en onbekende apparaten te ontkoppelen.

Drie tellen kunnen het verschil maken

Volgens politiespecialist Aad Lensen kan iedereen slachtoffer worden, zeker wanneer je haast hebt of even niet goed oplet. Zijn advies is dan ook simpel: neem drie tellen voordat je op een link klikt, ergens op reageert of geld overmaakt. Want ook als een bericht afkomstig lijkt van iemand die je kent, betekent dat niet automatisch dat het veilig is.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

Reacties