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Meta wil brillen met camera niet van de markt halen ondanks ophef

Meta is niet van plan om zijn AI-brillen van de markt te halen ondanks de ophef over deze brillen met camera, ook wel gluurbrillen genoemd. Alex Himel, directeur van Meta’s brillentak, heeft maandag in gesprek met Nederlandse journalisten gereageerd op de commotie, die hij op zichzelf niet verrassend vindt.

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„Toen de eerste smartphones met camera uitkwamen, was er ook ophef”, verklaarde Himel, met AI-bril op zijn hoofd. In het gesprek probeerde hij vooral uit te leggen hoe handig de bril is, bijvoorbeeld om een filmpje te maken van zijn zoontje of van een sportwedstrijd.

Online doken eerder echter beelden op van mensen die ongewenst gefilmd zijn. Bij opnames gaat normaal een lampje knipperen aan de voorkant van de bril, maar mensen die stiekem met de bril wilden filmen, wisten dat te verhinderen.

Lampje

„Wat ons wel verraste, is hoe hard kwaadwillenden eraan werken om de led uit te schakelen”, moet Himel toegeven. „Er is een soort kat-en-muisspel ontstaan, omdat we zien dat mensen aan deze led sleutelen.” Zodra algoritmes echter merken dat er met een lampje is geknoeid, grijpt Meta volgens Himel in.

Meta zet volgens Himel ook in op verdere verbetering van de algoritmes, en verbetering van de lampjes in nieuwere modellen. Ook heeft Meta inmiddels een AI-bril zonder camera, benadrukte hij.

Rechtszaak

Verschillende Nederlandse organisaties hebben echter gedreigd een rechtszaak aan te spannen tegen Meta. Ze vinden dat het bedrijf met de verkoop moet stoppen, omdat de privacy in het geding zou zijn. In de Tweede Kamer werd gepleit voor een breder verbod en optiekketen Hans Anders besloot de verkoop van de brillen om alle ophef op te schorten.

Nederland is niet het enige land met ophef. In Noorwegen is een tijdelijke ban van de brillen aangekondigd op veel openbare plekken.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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